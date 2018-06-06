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中央社

體操狼醫性侵醜聞 密州大學前校長道歉

中央社2018/06/06 11:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）因狼醫性侵醜聞辭去密西根州立大學（Michigan State University）校長職務的賽門（Lou Anna Simon），今天在美國聯邦參議院委員會面前道歉。

路透社報導，賽門說：「我真的很抱歉，一名深受信賴、赫赫有名的醫師結果竟是邪惡的掠奪者。我很遺憾，我們沒有及早發現他的罪行並將他踢出校園。」一月引咎辭職的賽門說：「現在，我只希望我們能從這些可怕事件中汲取教訓。」

狼醫納沙（Larry Nassar）過去在密西根州立大學擔任校醫，也曾是美國國家體操隊隊醫，今年稍早就20年來假治療之名性侵超過250名年輕女性一事，遭密西根州兩間法院重判175年和125年徒刑，並在另外一起聯邦案件中遭處60年徒刑。

除了賽門，美國體操聯盟（USA Gymnastics）主席潘尼（Steve Penny）也因為這起醜聞下台，兩人都遭外界指責未善盡職責阻止憾事發生。

被傳喚作證的潘尼被問到何時首次得知納沙性侵一事，他根據美國憲法第五修正案，行使不自證己罪權利。

被問到他是否覺得自己有責任作證時，潘尼說：「我恭敬地拒絕回答你的問題。」

確認他計劃對每個提問行使第五修正案賦予的緘默權後，潘尼獲准離席，一名女性在他離開時對他大喊「不要臉」。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070606

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