體操狼醫性侵醜聞 密州大學前校長道歉

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）因狼醫性侵醜聞辭去密西根州立大學（Michigan State University）校長職務的賽門（Lou Anna Simon），今天在美國聯邦參議院委員會面前道歉。

路透社報導，賽門說：「我真的很抱歉，一名深受信賴、赫赫有名的醫師結果竟是邪惡的掠奪者。我很遺憾，我們沒有及早發現他的罪行並將他踢出校園。」一月引咎辭職的賽門說：「現在，我只希望我們能從這些可怕事件中汲取教訓。」

狼醫納沙（Larry Nassar）過去在密西根州立大學擔任校醫，也曾是美國國家體操隊隊醫，今年稍早就20年來假治療之名性侵超過250名年輕女性一事，遭密西根州兩間法院重判175年和125年徒刑，並在另外一起聯邦案件中遭處60年徒刑。