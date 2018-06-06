韓媒：金正恩敦促習近平擴大兩國經濟合作

（中央社記者姜遠珍首爾6日電）南韓媒體報導，今年5月在大連舉行的第二次中國北韓峰會，北韓國務委員長金正恩曾向中國國家主席習近平提出，兩國大規模經濟合作的要求。
南韓「中央日報」今天以「金正恩要求習近平向北韓四大據點展開經濟合作」為標題，報導今年5月在大連召開習金會的相關內容。
報導指出，一位要求匿名、熟知北韓的消息人士表示：「在新加坡舉行的美國北韓高峰會談如能成功，中國將按照北韓的要求，具體制定與北韓經濟合作等，為北韓提供相關援助的方案。」
他說，金正恩希望中國對北韓以首都平壤、西海岸的南浦港、邊境地區的新義州黃金坪和威化島，以及東海岸的清津港4個據點為中心進行開發。
這名消息人士透露，北韓希望中國山東省、遼寧省等地方政府在得到中國中央政府的保證後，動員轄區內大企業對北韓的前述據點投資開發。
這意味金正恩從核與經濟並進路線，轉變成經濟發展路線之後，計劃透過在東部、西部和北部打造據點城市，促進經濟發展。
報導說，這位消息人士表示：「以往進入北韓的中國企業大多都是中小企業，無力進行大規模基礎設施開發建設。據了解，大連棒棰島上舉行的第二次習金會後，雙方已經開始討論平壤基礎設施建設、中國大型保險公司投資、咸鏡南道端川地區等地下資源豐富地區的開發投資等問題。」
北韓目前推動羅先經濟貿易區、開城工業園區、金剛山旅遊特區、新義州國際經濟區、黃金坪與威化島經濟貿易區等5大中央級大規模經濟特區，以及20多個中小規模經濟特區的招商和吸引投資活動。
報導指出，日本「東京新聞」最近引用了解北韓中國關係的知情人士的話報導，習近平在大連會談表示，根據北韓非核化的進展情況，中國將逐步擴大與北韓的經濟合作。
南韓國民大學中國學系教授尹炅雨表示：「對於中國政府來說，經濟合作也有利於中國與北韓保持更密切的關係，增強中國對北韓的影響力。」（編輯：陳惠珍）1070606