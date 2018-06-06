韓媒：金正恩敦促習近平擴大兩國經濟合作

（中央社記者姜遠珍首爾6日電）南韓媒體報導，今年5月在大連舉行的第二次中國北韓峰會，北韓國務委員長金正恩曾向中國國家主席習近平提出，兩國大規模經濟合作的要求。

南韓「中央日報」今天以「金正恩要求習近平向北韓四大據點展開經濟合作」為標題，報導今年5月在大連召開習金會的相關內容。

報導指出，一位要求匿名、熟知北韓的消息人士表示：「在新加坡舉行的美國北韓高峰會談如能成功，中國將按照北韓的要求，具體制定與北韓經濟合作等，為北韓提供相關援助的方案。」

他說，金正恩希望中國對北韓以首都平壤、西海岸的南浦港、邊境地區的新義州黃金坪和威化島，以及東海岸的清津港4個據點為中心進行開發。