NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈嘉市府推無菸　邀恐龍一起震撼反菸繼中派出所安頓住所 一解燃眉8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

中國醫大60周年校慶 副總統讚培育專業人才

中央社2018/06/06 11:30
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者趙麗妍台中6日電）副總統陳建仁今天出席中國醫藥大學60周年校慶，他表示，中國醫藥大學在一甲子的歲月中，培育許多專業人才，期盼未來中國醫藥大學可成為更卓越優秀的醫藥大學、醫學中心。

副總統指出，中國醫藥大學是台灣第一所同時培育中、西醫藥及健康科學人才的學府，在一甲子的歲月當中，不僅孕育了4萬多名的專業人才、菁英人士，也在專業領域中幫台灣培養了很多菁英領袖，為社會貢獻心力。

副總統表示，一個醫學大學必須要在教學、研究、服務有所突破；教學方面，中國醫藥大學自2006年開始，連續12年獲得教育部教學卓越大學的獎助；今年教育部啟動高等教育深根計畫，又得到高額補助，顯示了在研究上有傑出表現；醫療體系更在台灣北、中、南照顧許多需要照顧的病人。

副總統說，中國醫藥大學在教學研究上，表現可圈可點，2017年，中國醫藥大學排行世界第197名，是全台第2名，僅次於台灣大學。

副總統指出，中國醫藥大學成立許多國際級的研究中心，包括西藥開發、癌症、3D列印等，中國醫藥大學董事長蔡長海曾說過，中國醫大要當拓荒者的腳色，開創從無到有，有這樣的眼光下，一定可以讓醫學中心和世界知名醫學研究機構並駕齊驅，有更好的合作。

中國醫藥大學有很好的醫療體系，5家醫院，9家醫療體系院所，未來會陸續成立國際級的醫療中心，提供高水準、品質的服務。

副總統分享日前他到台中豐原視察社會住宅時，他發現，中國醫藥大學在社區內設立了健康保健中心，不僅服務社會住宅住戶，連附近居民也一起照顧，這樣民胞物與、視病如親的態度，展現優良大學的社會責任。

副總統說，中國醫藥大學在21世紀發展的願景當中，有兩個目標，追求一個更卓越優秀的醫藥大學，追求更卓越優秀的醫學中心，「相信你們一定做得到」。（編輯：劉政權）1070606

韓媒：金正恩敦促習近平擴大...新聞爆量 美國人疲乏程度比...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan