中國醫大60周年校慶 副總統讚培育專業人才

副總統表示，一個醫學大學必須要在教學、研究、服務有所突破；教學方面，中國醫藥大學自2006年開始，連續12年獲得教育部教學卓越大學的獎助；今年教育部啟動高等教育深根計畫，又得到高額補助，顯示了在研究上有傑出表現；醫療體系更在台灣北、中、南照顧許多需要照顧的病人。

副總統指出，中國醫藥大學是台灣第一所同時培育中、西醫藥及健康科學人才的學府，在一甲子的歲月當中，不僅孕育了4萬多名的專業人才、菁英人士，也在專業領域中幫台灣培養了很多菁英領袖，為社會貢獻心力。

（中央社記者趙麗妍台中6日電）副總統陳建仁今天出席中國醫藥大學60周年校慶，他表示，中國醫藥大學在一甲子的歲月中，培育許多專業人才，期盼未來中國醫藥大學可成為更卓越優秀的醫藥大學、醫學中心。

副總統說，中國醫藥大學在教學研究上，表現可圈可點，2017年，中國醫藥大學排行世界第197名，是全台第2名，僅次於台灣大學。

副總統指出，中國醫藥大學成立許多國際級的研究中心，包括西藥開發、癌症、3D列印等，中國醫藥大學董事長蔡長海曾說過，中國醫大要當拓荒者的腳色，開創從無到有，有這樣的眼光下，一定可以讓醫學中心和世界知名醫學研究機構並駕齊驅，有更好的合作。

中國醫藥大學有很好的醫療體系，5家醫院，9家醫療體系院所，未來會陸續成立國際級的醫療中心，提供高水準、品質的服務。

副總統分享日前他到台中豐原視察社會住宅時，他發現，中國醫藥大學在社區內設立了健康保健中心，不僅服務社會住宅住戶，連附近居民也一起照顧，這樣民胞物與、視病如親的態度，展現優良大學的社會責任。

副總統說，中國醫藥大學在21世紀發展的願景當中，有兩個目標，追求一個更卓越優秀的醫藥大學，追求更卓越優秀的醫學中心，「相信你們一定做得到」。（編輯：劉政權）1070606