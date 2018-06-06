新聞爆量 美國人疲乏程度比2016年大選嚴重

共和黨籍受訪者對新聞疲乏的感覺更甚於民主黨籍受訪者，且越不喜歡媒體的人，對新聞疲乏感也更重。

法新社報導，皮尤這份調查顯示，68%的受訪者對看到的新聞量感到「筋疲力盡」（worn out），只有30%的受訪者表示，他們喜歡所取得的資訊量。在2016年大選期間所做的類似調查顯示，當時只有59%的受訪者對資訊超載覺得疲乏。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）華府智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今天發布一份調查顯示，美國民眾面對有如雪崩般湧入的新聞，變得越來越疲乏，疲乏程度甚至比2016年大選時還嚴重。

皮尤是從2月22日到3月4日，對5035名成人進行調查。調查發現，77%的共和黨籍與偏向共和黨的獨立受訪者表示對新聞疲乏，僅61%的民主黨籍與偏向民主黨的獨立受訪者覺得對新聞疲乏。

皮尤這份研究只對有關美國國內新聞，請受訪者回應，並未具體提示目前與川普政府有關的查案，也沒提示川普對主流媒體的攻擊。

2/3的受訪者表示，他們大部分時間會關注國內新聞，1/3的人表示只會在重要事件發生後，追蹤後續。

儘管如此，調查也顯示，75%的受訪者覺得媒體在讓閱聽人獲知重要新聞的表現上「非常好」或「相當好」。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070606