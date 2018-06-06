「館長」新聞天天洗板！他曝被遺忘的驚人事實

近來成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢的新聞話題層出不窮，連日來評論時事屢遭爭議，甚至與民進黨立委段宜康及綠營支持者槓上。有網友在 PTT 論壇表示，最近館長文瘋狂洗版，一些本應備受關注的事實卻無人討論，引起網路熱議。
該名網友在 PTT 八卦板發文提問「館長的罪是不是比慶富少東還重？」他質疑，慶富少東陳偉志棄保潛逃竟沒人討論？沒人關心兩兆風電是不是下一個慶富，我們的國庫真的很滿啊 是需要空一空嗎？結果現在館長文洗板耶！」
▲網友發文提問「館長的罪是不是比慶富少東還重？」他質疑，慶富少東陳偉志棄保潛逃竟沒人討論？（圖／翻攝自 PTT 論壇）
此文一出，立刻引起熱議，綠營網軍對於館長表態支持國民黨，痛批「民進黨爛到爆」，紛紛留言猛攻：「館粉又在無限上綱了 真的是腦包 唯館長是從 笑死」、「說要投藍就等於支持 228 和白色恐怖 你覺得罪重不重」、「批評黨又跟黨對著幹，能不批鬥嗎？」「支持 kmt 就是沒台灣價值=叛國罪」、「開健身房忘記繳稅給 DPP QQ 」。
另也有網友回應：「超貸的就這樣跑 17 天欸 結果這版一直批鬥館長 顏色錯了好慘」、「慶富少東烙跑又沒差 他老爸還在」、「廢話喔 檢討慶富是想讓自己死喔 當然繼續檢討平民阿」、「因為靠北綠政府就是死罪」。