「館長」新聞天天洗板！他曝被遺忘的驚人事實

近來成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢的新聞話題層出不窮，連日來評論時事屢遭爭議，甚至與民進黨立委段宜康及綠營支持者槓上。有網友在 PTT 論壇表示，最近館長文瘋狂洗版，一些本應備受關注的事實卻無人討論，引起網路熱議。

該名網友在 PTT 八卦板發文提問「館長的罪是不是比慶富少東還重？」他質疑，慶富少東陳偉志棄保潛逃竟沒人討論？沒人關心兩兆風電是不是下一個慶富，我們的國庫真的很滿啊 是需要空一空嗎？結果現在館長文洗板耶！」



▲網友發文提問「館長的罪是不是比慶富少東還重？」他質疑，慶富少東陳偉志棄保潛逃竟沒人討論？（圖／翻攝自 PTT 論壇）