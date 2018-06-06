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大陸女大生花盡盤纏困街頭　派出所安頓住所解圍

記者鄧力軍／台中報導2018/06/06 11:53
▲繼中所長林敬國讓受困街頭的大陸女學生在所內休息等待黎明，警友站長林高弘(左) 得知困境後，更安排三位女學生到其飯店免費暫住一宿（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.06)
▲繼中所長林敬國讓受困街頭的大陸女學生在所內休息等待黎明，警友站長林高弘(左) 得知困境後，更安排三位女學生到其飯店免費暫住一宿（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.06)

三名大陸陝西省來台灣東部大學做交換學生的音樂系女生，日前到台中夜市遊玩後盤纏花費殆盡，無法投宿旅店，深夜不知所措坐在繼中派出所前階梯，還沒鼓起勇氣求助，員警即上前關心，並讓三位女生在所內休息；警友站林高弘得知狀況，還熱心地安排到其經營的飯免費暫住，一解難題。讓來自對岸的交換生直呼「最夯美食在臺灣，最美人心在繼中」!彼此相約來日一定再訪臺中，好好感謝曾經幫助過她們的每一個人。

第一分局繼中派出所所長林敬國於上週五凌晨勤務結束回所時，發現有三名女子蹲坐在派出所外面階梯上，於是主動上前關心，其中一位姚姓女子不好意思的表示，因為臺中的夜市太迷人，一行人不小心花光身上積蓄，又人生地不熟，只好蹲在最有安全感的派出所外等待天明。林所長招呼三人入所暫時休息，並提供警員楊義信從屏東老家帶回來的香蕉果腹。此時熱心助人的繼中所警友站站長林高弘剛好到派出所洽公，得知學生們有難，隨即安排至其經營的飯店休息，讓來自對岸的交換生大為感動台灣熱情善良的人心。

來自陝西的姚女表示，她們以交換生的身分至東部某大學攻讀音樂學程，趁著課業結束返回大陸前，搭火車來臺中市自由行，大夥被商店街和夜市美食所吸引，都只顧著逛街購物和品嘗美食，原本週四晚間想在火車站附近找旅店休息，等週五一大早再搭火車回東部，沒想到逛完夜市來到車站才發現彼此身上的新臺幣都已經用罄，只剩當初買的來回票，隨著夜深、商店紛紛打烊，她們只好到派出所外等待黎明，很感謝警察除了主動關心還幫忙安排住宿，她們回去後會告知更多朋友台灣的美好人文風情。
 

關鍵字陸生交換學生夜市第一分局繼中派出所
嘉義萬安41號演習　7日中午實施嘉市府推無菸　邀恐龍一起震撼反菸

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