大陸女大生花盡盤纏困街頭　派出所安頓住所解圍

三名大陸陝西省來台灣東部大學做交換學生的音樂系女生，日前到台中夜市遊玩後盤纏花費殆盡，無法投宿旅店，深夜不知所措坐在繼中派出所前階梯，還沒鼓起勇氣求助，員警即上前關心，並讓三位女生在所內休息；警友站林高弘得知狀況，還熱心地安排到其經營的飯免費暫住，一解難題。讓來自對岸的交換生直呼「最夯美食在臺灣，最美人心在繼中」!彼此相約來日一定再訪臺中，好好感謝曾經幫助過她們的每一個人。

第一分局繼中派出所所長林敬國於上週五凌晨勤務結束回所時，發現有三名女子蹲坐在派出所外面階梯上，於是主動上前關心，其中一位姚姓女子不好意思的表示，因為臺中的夜市太迷人，一行人不小心花光身上積蓄，又人生地不熟，只好蹲在最有安全感的派出所外等待天明。林所長招呼三人入所暫時休息，並提供警員楊義信從屏東老家帶回來的香蕉果腹。此時熱心助人的繼中所警友站站長林高弘剛好到派出所洽公，得知學生們有難，隨即安排至其經營的飯店休息，讓來自對岸的交換生大為感動台灣熱情善良的人心。