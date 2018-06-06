關務署：遭運出郵包全數運回 無毒品反應

（中央社記者邱柏勝台北6日電）媒體報導600件來自中國的郵包在貨棧遭運出，運回時僅剩下100件，疑似藏毒並流入國內。對此關務署澄清，郵包經X光、緝毒犬查驗，無毒品反應，並對遠雄貨棧處停業2個月處分。

自由時報今天報導，5月7日由基隆港海運進口來自中國的600件郵包，擬透過空運再出口美國時，整個貨櫃被搬走，4小時後才運回，且裡面郵包只剩下100件，研判是毒品走私，並已流入國內。

對此，關務署今天召開記者會澄清，指出確實有郵包遭運出再運進的情況，但運出再運回中間僅有1小時2分鐘，並未如媒體報導所稱，運出後4小時才運回。關務署副署長謝鈴媛說，根據海關資料，郵包運出後運回的重量未變，媒體報導原本有600件郵包，運回變成100件的說法，絕非事實。