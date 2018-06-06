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中央社

創新上令沒下達 美國商會：基層裹足不前

中央社2018/06/06 11:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，建議台灣政府應確保各機關擁抱創新精神，雖然政府首長都已表明應致力於創新，但中基層的機關人員多仍裹足不前。

白皮書指出，台灣的政府首長多次表明，相信台灣未來經濟競爭力將高度仰賴台灣的創新能力，尤其總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長賴清德的每一篇重要談話，幾乎都會談到創新的重要性。

台北市美國商會也相當肯定政府在創新的作為，如五加二產業創新計畫，商會成員認為這些產業政策有助於替他們帶來商機，特別是物聯網、生醫與綠能方面；此外，台灣政府正採取措施，讓台灣更能夠吸引外國人才、培育新創事業，這些都有助於改善近年台灣吸引外資時受到的阻力。

儘管如此，台北市美國商會發現，在台企業日常與中基層政府官員往來時，並沒有在他們身上看到與首長同樣的態度，而是對創新裹足不前。

舉例來說，許多重要產業為新產品申請證照或批准的程序拖得非常久，且成功率很不明確，導致台灣企業與消費者常常因為國內沒有某些投資產品，只好至香港或新加坡投資；除非主管部門提高創新精神的普及度，否則台灣將沒辦法在金融服務業方面與香港和新加坡抗衡。

台北市美國商會建議，台灣政府應該考評每個政府部會的關鍵績效指標，包括檢視個別部會採取哪些創新措施以實現高層首長的願景，真正落實創新精神。（編輯：楊凱翔）1070606

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