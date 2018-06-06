中裕董座：竹北廠產能恐不足因應銷售需求

（中央社記者韓婷婷台北6日電）中裕新藥今天召開股東會，董事長張念原表示，目前看來愛滋新藥銷售優於預期，即將完工的竹北廠產能恐怕不夠愛滋新藥(TMB-355)全球銷售的需求，會持續尋求建廠擴充產能。

張念原表示，中裕營運一向步步為營，不會擴充太快，最大挑戰就是要確定「藥品在市場上不斷貨」，歐洲藥證也在申請中，即將完工的竹北廠產能，目前看來大概不足以因應愛滋病新藥(TMB-355)的全球銷售需求，會持續尋求建廠擴充產能。

張念原指出，竹北廠產能不足，過去幾個月與美國市場充分溝通，預估一年需要新藥的人數約有1.2-1.3萬人，如果能夠達到60%-70%的使用率就算達到預期。從各項數據評估，中裕希望全球生產目標是1.5萬人用量，他強調，自己有廠很重要，會另外再找生產基地，基本上要有二個地方生產，分散風險，才能確保供貨無虞。