嚇唬農民跪地求饒 河南村官遭停職

（中央社台北6日電）中國大陸河南省一名村官日前攔下農民，訓斥他不該吸菸並威脅要罰錢拘留，嚇得農民跪地不斷求饒。這名村官邊罵還邊用手機錄下過程，事後遭人爆料引發公憤，4日已遭停職。

陸媒新京報報導，近日有網民在微博上傳影片，嘲諷新上任的河南周口市扶溝縣汴崗村支部書記李長安非常「霸氣」，攔住剛賣完小麥的農民，指控農民在田裡面吸菸，還逼迫農民繳罰款，說要拘留農民。

影片顯示，一名中年農民跪在路邊不斷磕頭，雙手合十頻頻認錯，但仍遭李長安不斷訓斥。網民指出，這段影片就是李長安邊罵邊拍下來的，事後還發到他的工作群組。