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中央社

嚇唬農民跪地求饒 河南村官遭停職

中央社2018/06/06 11:42
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北6日電）中國大陸河南省一名村官日前攔下農民，訓斥他不該吸菸並威脅要罰錢拘留，嚇得農民跪地不斷求饒。這名村官邊罵還邊用手機錄下過程，事後遭人爆料引發公憤，4日已遭停職。

陸媒新京報報導，近日有網民在微博上傳影片，嘲諷新上任的河南周口市扶溝縣汴崗村支部書記李長安非常「霸氣」，攔住剛賣完小麥的農民，指控農民在田裡面吸菸，還逼迫農民繳罰款，說要拘留農民。

影片顯示，一名中年農民跪在路邊不斷磕頭，雙手合十頻頻認錯，但仍遭李長安不斷訓斥。網民指出，這段影片就是李長安邊罵邊拍下來的，事後還發到他的工作群組。

對此，當地網民紛紛痛罵李長安好大的官威，簡直就是「村霸」，並接力頂文要讓他「上頭條」。

報導指出，河南省扶溝縣委宣傳部4日通報，6月1日上午10時左右，李長安在田間地頭巡邏麥田秸稈禁燒工作時，在汴崗村東地看到于姓農民正在吸菸，便上前制止，以免引起火災。

通報稱，李長安給于姓農民講解秸稈禁燒和麥田防火政策，當講解到吸菸引起火災，要拘留罰款的嚴重後果時，于姓農民跪到地上認錯，李長安「沒有及時制止」。事後李長安及時向當事人道歉，並取得了當事人的諒解。

通報指責李長安對待群眾工作方式簡單，問題處置不當，在社會上造成了不良影響。經鎮紀委調查，報黨委研究，決定責成李長安寫出深刻檢查，停止其職務，並給予黨內嚴重警告處分。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1070606

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