報導教授大撈600萬 記者改判無罪確定

三立新聞103年9月9日播出標題為「蘇正德大口吞餿水油，爆教授兼評委8年撈600萬」的新聞，報導蘇正德96至103年間擔任政府標案評委，獲取至少新台幣600萬元的鉅額報酬。

士林地方檢察署起訴指出，蘇正德擔任東海大學食品科學系教授，民國103年間上電視節目評論餿水油事件，表示一般消費者若不慎食用以餿水油精煉的豬油，因含量甚低，不致對人體造成危害。

（中央社記者蕭博文台北6日電）東海大學教授蘇正德不滿廖姓記者報導他擔任政府標案評委「8年撈600萬」，食安評論因而偏頗，控告誹謗。廖女一審遭判拘役50日，台灣高等法院今天逆轉改判無罪確定

蘇正德提告指出，評委報酬根本不到600萬元，廖姓記者未向他查證，而這篇報導影射他因從政府機關收到大筆報酬，才會在食安議題上的評論偏頗，足以損害他的名譽。

士林地方法院認為，政府機關評委的出席費屬公開資訊，任何人都可透過網路查詢，廖姓記者未善盡查證義務，自行以毫無根據的每案10萬元推算蘇正德報酬，有誹謗惡意，考量廖女曾當庭道歉，判拘役50日。

案經上訴，高院承審合議庭認為，食安事件屬可受公評事項，廖姓記者曾向國立台灣師範大學吳教授查詢，吳教授告訴廖女評選委員報酬好的時候可以到10萬元等語，因而認定廖女有為相當查證。

合議庭指出，蘇正德在96到103年間確實擔任過60次政府機關採購案件評審委員，廖姓記者並未故意捏造，不能只因為廖女所報導的酬勞與事實不符，而認定廖女有真實惡意。

合議庭也認為，記者並非司法機關，實在難以期待能正確無誤報導蘇正德所領的車馬費金額，報導內容與事實雖不盡相符，但廖姓記者已經過一定程度查證，沒有誹謗的故意，蘇正德身為公眾人物也應以最大容忍態度接受新聞媒體檢視，今天改判廖女無罪確定。（編輯：梁君棣）1070606