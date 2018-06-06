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鼻酸！飛官家屬招魂　父鞠躬淚謝：不用特別延長搜救時間

社會中心／綜合報導2018/06/06 11:57
▲F-16戰機4日墜毀新北市五分山，空軍少校飛官吳彥霆不幸殉職，吳彥霆父親（前右2）6日上午在軍方陪同下抵達現場招魂，並特地向救災人員鞠躬致敬。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真107年6月6日
▲F-16戰機4日墜毀新北市五分山，空軍少校飛官吳彥霆不幸殉職，吳彥霆父親（前右2）6日上午在軍方陪同下抵達現場招魂，並特地向救災人員鞠躬致敬。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真107年6月6日

本月 4 日中午，空軍第 12 戰術偵察機中隊執行例行演練任務，卻驚傳一架 F-16 戰機墜毀於新北市五分山，少校飛官吳彥霆不幸殉職，其遺體至今尚未完全尋獲。今（6）日上午，家屬在軍方陪同之下出發前往五分山招魂，吳父到現場看見搜救人員正在集結並分配任務，特地走向前跟他們鞠躬致敬，除了表達感謝之外，也對大家的辛苦感到不捨，表示希望搜救人員按照救災計畫進行，「不用特別延長時間」。


空軍花蓮基地一架 F-16 戰機 4 日下午執行漢光演習任務時，在基隆附近空域失聯，在瑞芳山區發現疑似殘骸。（新北市消防局提供）中央社 107 年 6 月 4 日

綜合媒體報導，空軍第 12 戰術偵察機中隊於 4 日中午執行例行演練任務，共派出兩架 F-16 戰機，不料其中一架由吳彥霆所駕駛的戰機，卻在下午 1 時 43 分左右失聯於東北部基隆附近的空域；隨後飛機殘骸被發現於瑞芳山區，軍方最終在晚間 7 時 30 分宣布吳彥霆殉職。


空軍少校飛官吳彥霆 4 日在漢光演習中駕駛 F-16 戰機，墜毀新北市五分山，不幸殉職。搜救人員 5 日持續在山區找到屍塊，下午將送往基隆殯儀館由法醫採集 DNA，之後進一步交叉比對以確定身分。（民眾提供）中央社記者王朝鈺新北市傳真 107 年 6 月 5 日


F-16 戰機 4 日墜毀新北市五分山，飛官吳彥霆不幸殉職，新北市消防局特搜大隊南雅分隊隊員陳佾民（圖）5 日中午在步道下方 120 公尺處發現關鍵的黑盒子。他說，沿路都是陡峭山坡而且濕滑，有不少同伴因此跌倒。中央社記者王朝鈺攝 107 年 6 月 5 日


空軍花蓮基地一架機號 6685 號 F-16 單座戰機 4 日在新北市五分山山區失事，飛官吳彥霆不幸殉職。新北市消防局特搜隊員 5 日下午在撞擊點南面下方垂直距離約 120 公尺深的山谷找到疑似黑盒子，將再與軍方確認。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 107 年 6 月 5 日

報導指出，昨（5）日消息傳出黑盒子被尋獲，不過最為關鍵的「記憶體」迄今尚未找到。消防局指出，接下來除了鎖定遺體進行重點式搜索之外，也將協助國軍搜索戰機殘骸，以及黑盒子裡頭用來儲存飛行資料的「失事殘存飛行資料記錄器」。


F-16 飛官吳彥霆殉職，妻子日前在臉書發文：「跟兒子會堅強的。」（圖／ＮＯＷｎｅｗｓ資料圖片）

關鍵字吳彥霆f-16殉職招魂空軍
陸戰隊員枉死　開槍嫌犯凌晨落網

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