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政治

聯合藍營霸凌吳音寧？柯文哲：是藍綠霸凌我

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/06 12:02
▲台北市長柯文哲參加 InnoVEX2018 開幕式。（圖／記者陳明安攝，2018.06.06）
▲台北市長柯文哲參加 InnoVEX2018 開幕式。（圖／記者陳明安攝，2018.06.06）

北農總經理吳音寧被質疑送洋酒到民進黨市黨部等諸多爭議，北市府昨天下午到北農查帳，台北市長柯文哲也挨批被指配合藍營來打擊吳音寧。對此，柯文哲今（ 6 ）日受訪時表示，「拜託喔，其實正確的講法，是藍綠都在霸凌我，這比較接近事實。」

對於北市府派人查北農的帳，柯文哲表示，因為上星期國民黨議員在問，「我說還不簡單，由監察人去查就好了，他們看完以後，還沒有給我報告，看整理資料能不能快一點，這一兩天可以的話，把整理出來的資料再跟社會公布。」

柯文哲說，監察人現在正在整理資料，老實說，不知道查到什麼內容，就把這幾年的資料整理一下，既然大家這麼關心，如果可以的話，這一兩天就把它公布。

媒體問到，此舉是否代表不信任吳音寧？柯文哲表示，坦白講，這也變成藍綠角力場，他的態度是公開、透明就好，既然有監察人在裡面，就去把資料查一查，把資料公布就好了。

媒體追問，此外是否和綠營做切割？柯文哲說，他是保持一種公正的態度，「別忘記了，前面是韓國瑜，查出來不知道查出什麼東西。」

對於政大教授徐世榮說，藍營市議員說吳音寧送洋酒，按理，這不是應由藍營市議員來舉證嗎？柯文哲怎麼反而是大舉查北農的帳呢？這不就是配合藍營來霸凌吳音寧嗎？柯文哲說，「拜託喔，其實正確的講法，是藍綠都在霸凌我，這比較接近事實。」

柯文哲強調，公正就好，他認為吳音寧和韓國瑜兩個都不是什麼壞人，「這兩人的遭遇，就是藍綠惡鬥的縮影。」

關鍵字北農吳音寧柯文哲徐世榮韓國瑜
北市府查北農帳　丁酸柯P打臉自己影音／賴柯姚同台　三人這樣互動？

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