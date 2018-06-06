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指考試場若臨時冷氣故障 大考中心：不加分

中央社2018/06/06 11:52
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（中央社記者許秩維台北6日電）107學年指定科目考試將於7月舉行，大考中心今天表示，指考實施冷氣試場服務，若臨時發生冷氣故障而無法立即修復，將開啟門窗及電風扇，不涉及加分。

大學入學考試中心今天發表「致考生與家長的公開信」指出，為體恤考生於炎炎夏日考試的辛苦，教育部政策決定自100學年度指定科目考試開始，試場全面開放冷氣服務，讓考生能於較舒適的環境應試，107學年度指考繼續實施。

大考中心提到，開放使用冷氣試場，容易衍生噪音、滴水、溫度不一、冷房效果不佳，甚至於跳電等問題等，而冷氣試場純為提高服務品質，若臨時發生冷氣故障而無法立即修復，將開啟門窗及電風扇，考生繼續考試，並不涉及加分。

為避免增加電力負載問題，大考中心表示，考生及陪考人員休息室原則上不提供冷氣，只開電風扇，一切以考生順利應考為優先。

同時，大考中心提醒，試場冷氣將設定在攝氏26至28度，考試每節間不關閉冷氣，考生可留在試場內，至下節監試老師發放題卷卡前再離開，但請陪考人員勿進入試場，考生若對溫度較敏感，可多帶一件薄衣物保暖；冷氣試場會有機器運轉聲，考生可選擇戴耳塞，但必須先經監試人員同意及檢查後方可使用。（編輯：梁君棣）1070606

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