柯文哲姚文智同台 禮貌性握手互動冷

（中央社記者朱則瑋台北6日電）行政院長賴清德、台北市長柯文哲和民進黨台北市長參選人姚文智共同出席活動，柯文哲跟姚文智僅禮貌性握手，互動冷，被問到是否會尋求賴清德支持時，柯文哲說「不用啦。」

賴清德、柯文哲及姚文智，今天出席在世貿三館舉辦的INNOVEX開幕式，柯文哲率先抵達會場，隨後到場的姚文智主動上前握手致意，但接著雙方就沒有更多互動，連會場的座位都距離非常遠，賴清德到場後致詞，並參觀會場，姚文智全程陪同，柯文哲則因有另外行程，先行離開。

柯文哲被問到跟姚文智同台會不會緊張時，他搖頭說不會；至於是否會當面尋求賴清德支持，他則說「不用啦」，接著就低調指出「不要跟你們說了。」