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柯文哲姚文智同台 禮貌性握手互動冷

中央社2018/06/06 11:57
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北6日電）行政院長賴清德、台北市長柯文哲和民進黨台北市長參選人姚文智共同出席活動，柯文哲跟姚文智僅禮貌性握手，互動冷，被問到是否會尋求賴清德支持時，柯文哲說「不用啦。」

賴清德、柯文哲及姚文智，今天出席在世貿三館舉辦的INNOVEX開幕式，柯文哲率先抵達會場，隨後到場的姚文智主動上前握手致意，但接著雙方就沒有更多互動，連會場的座位都距離非常遠，賴清德到場後致詞，並參觀會場，姚文智全程陪同，柯文哲則因有另外行程，先行離開。

柯文哲被問到跟姚文智同台會不會緊張時，他搖頭說不會；至於是否會當面尋求賴清德支持，他則說「不用啦」，接著就低調指出「不要跟你們說了。」

姚文智會後受訪時指出，這次活動是中央跟地方共同合作，跟柯文哲同台沒有尷尬，非常自然，選舉競爭是一回事，產業發展及台北市的進步，是大家共同追求的目標，他跟賴清德參觀會場時，有談到台北市的未來，包括推動智慧人才及高科技產業等，雙方看法一致，但對選戰內容沒有多談。

姚文智日前以「丞相，起風了」意指自己的選勢開始變好。賴清德離開會場時，被媒體問到「是否感覺起風了」，他微笑並未多談，姚文智說，賴清德有表示說外面很熱，的確有風，賴清德也告訴他說繼續加油。（編輯：蘇志宗）1070606

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