戴勝益提退休2不2要 不過戶不跟兒女住

（中央社記者江明晏台北6日電）王品集團創辦人戴勝益建議退休人士，除了要運動外，不要跟兒女同住、不動產不要過戶，要先交待好遺囑，趁沒有「老番顛」時就公布。

益品書屋今天舉辦「樂齡第三人生」啟動記者會，王品益品書屋創辦人戴勝益今天以退休人士的身份提供建議。

他說，首先要養成運動習慣，每天都要運動到流汗為止，他身體力行，至今已27年沒感冒，認為永遠都保持運動習慣，就可以預防感冒發生。

戴勝益過去在王品鼓勵員工每天要走1萬步、登百岳，目前戴勝益已經登了60幾座，更努力騎單車、40歲又學會游泳。登百岳也讓他感覺坐飛機10幾個小時，「思考2、3個問題，一瞬間就到了」。