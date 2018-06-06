京津冀炙熱 北京氣溫創50年來同期最高

（中央社台北6日電）中國大陸天氣近日呈現北比南熱的現象，京津冀區域更進入炙熱模式，北京市昨天下午測得39度，創下50年來同期最高溫記錄。中國氣象局預計此波熱浪至7日才會降溫。

根據中國氣象局資料，5日下午1時，中國大陸2418個監測站當中，測得氣溫前10名都集中在京津冀區域。截至5日下午4時，天津已有4個監測站氣溫突破40度，天津市氣象局為此啟動氣象災害（高溫）一級應急響應。

綜合陸媒報導，5日下午3時22分，北京的南郊觀象台實測氣溫已達39度，超過本世紀以來歷史同期最高溫38.3度，也是50年以來歷史同期最高氣溫。1968年6月5日，北京曾出現40.1度。