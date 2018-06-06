影音／賴清德、柯文哲、姚文智同台　三人竟這樣互動

行政院長賴清德、台北市長柯文哲、民進黨立委姚文智三人今（ 6 ）日上午同台出席 InnoVEX2018 開幕式，三人互動備受外界關注。在短短半小時內，三人除了握手，沒有任何交談，行程結束後也各走各的，表現相當冷淡。
為了迎接賴清德到來，柯文哲提前 5 分鐘到場，在門口迎接，姚文智隨後抵達門口，柯、姚兩人握手後，就沒有其餘互動；接著賴清德抵達，柯上前迎接，但兩人也只有握手，並無太多交談。
對此，柯文哲說，「記者跟鯊魚一樣，就湧上去了，他不喜歡跟人家擠」，柯並說，他要跟賴揆聊天，直接去行政院跟他聊天就好了，不需要在這裡聊天。至於和姚文智同台會不會尷尬？柯表示，「不會啦，我是很自然的。」
姚文智則說，這不是什麼問題，大家都在台北市，台北市有這麼多的活動，像今天這場活動，是中央跟地方共同合作，大家都會遇到。坦白講，沒有想過這個事情，他沒有尷尬，也很自然，選舉競爭是一回事，產業的發展、台北市的進步，都是大家共同追求的目標。
至於賴清德和他說什麼？姚文智表示，賴揆說，其實外面很熱，的確有風，但很熱，也繼續替他加油。
媒體問到，有跟賴揆請教選戰策略嗎？姚文智說，他在看最新科技的時候，談了一下未來台北市，台北市最具競爭力的項目，在於台灣智慧人才所發展出來的高科技，不管是技術面，還是產業面，都是最有機會來推動的，賴院長也是一樣的看法。至於選舉，這個場合怎麼可能談呢。