NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈前賽揚強投　林斯肯被遊騎兵釋出徐佳瑩入圍5項金曲最想拿這個獎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

影音／賴清德、柯文哲、姚文智同台　三人竟這樣互動

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/06 12:20
▲台北市長柯文哲與行政院長賴清德寒暄。（圖／記者陳明安攝，2018.06.06）
▲台北市長柯文哲與行政院長賴清德寒暄。（圖／記者陳明安攝，2018.06.06）

行政院長賴清德、台北市長柯文哲、民進黨立委姚文智三人今（ 6 ）日上午同台出席 InnoVEX2018 開幕式，三人互動備受外界關注。在短短半小時內，三人除了握手，沒有任何交談，行程結束後也各走各的，表現相當冷淡。

為了迎接賴清德到來，柯文哲提前 5 分鐘到場，在門口迎接，姚文智隨後抵達門口，柯、姚兩人握手後，就沒有其餘互動；接著賴清德抵達，柯上前迎接，但兩人也只有握手，並無太多交談。

對此，柯文哲說，「記者跟鯊魚一樣，就湧上去了，他不喜歡跟人家擠」，柯並說，他要跟賴揆聊天，直接去行政院跟他聊天就好了，不需要在這裡聊天。至於和姚文智同台會不會尷尬？柯表示，「不會啦，我是很自然的。」

姚文智則說，這不是什麼問題，大家都在台北市，台北市有這麼多的活動，像今天這場活動，是中央跟地方共同合作，大家都會遇到。坦白講，沒有想過這個事情，他沒有尷尬，也很自然，選舉競爭是一回事，產業的發展、台北市的進步，都是大家共同追求的目標。

至於賴清德和他說什麼？姚文智表示，賴揆說，其實外面很熱，的確有風，但很熱，也繼續替他加油。

媒體問到，有跟賴揆請教選戰策略嗎？姚文智說，他在看最新科技的時候，談了一下未來台北市，台北市最具競爭力的項目，在於台灣智慧人才所發展出來的高科技，不管是技術面，還是產業面，都是最有機會來推動的，賴院長也是一樣的看法。至於選舉，這個場合怎麼可能談呢。

關鍵字柯文哲姚文智賴清德民進黨行政院
聯合藍營霸凌吳？柯：是藍綠霸凌我市府突襲北農查帳　姚文智剖析柯P

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan