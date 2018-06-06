影音／賴清德、柯文哲、姚文智同台　三人竟這樣互動

行政院長賴清德、台北市長柯文哲、民進黨立委姚文智三人今（ 6 ）日上午同台出席 InnoVEX2018 開幕式，三人互動備受外界關注。在短短半小時內，三人除了握手，沒有任何交談，行程結束後也各走各的，表現相當冷淡。

為了迎接賴清德到來，柯文哲提前 5 分鐘到場，在門口迎接，姚文智隨後抵達門口，柯、姚兩人握手後，就沒有其餘互動；接著賴清德抵達，柯上前迎接，但兩人也只有握手，並無太多交談。

對此，柯文哲說，「記者跟鯊魚一樣，就湧上去了，他不喜歡跟人家擠」，柯並說，他要跟賴揆聊天，直接去行政院跟他聊天就好了，不需要在這裡聊天。至於和姚文智同台會不會尷尬？柯表示，「不會啦，我是很自然的。」