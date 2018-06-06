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中央社

孿生姐疑落北韓之手 日女盼川金會帶來曙光

中央社2018/06/06 12:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社日本甲府6日綜合外電報導）日本女教師森本美砂的同卵雙胞胎姐姐人間蒸發30多年，據信遭到北韓綁架，兩國關係時好時壞，使她返家希望也忽明忽暗，森本希望即將登場的川金會，能為姐姐下落提供線索。

路透社報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩預計12日在新加坡舉行高峰會，現年54歲的森本如今審慎樂觀，這場峰會可望為姐姐的下落捎來一些線索。這對雙胞胎姐妹外型神似，有些人甚至無法區分她們。

北韓2002年承認曾於1970和1980年代綁架13名日本人，訓練他們成為間諜。有5名日本人已經返國，不過東京當局懷疑還有數以百計公民遭綁架。

平壤當局2014年承諾將就北韓綁架的日本公民提供新資訊，但從未兌現諾言，粉碎許多親人的希望。

森本在與姐姐美保一起長大的甲府市（Kofu）住家告訴路透社：「4年前，我們期盼所有人很快都能返家，但最終只剩絕望。」

「這一次，與其滿懷希望，我們只會靜待後續發展。」

1984年6月4日，決心考上大學的美保前往圖書館，自此下落不明。她的摩托車隔日被人發現停在附近一處火車站，手提包則掉在360公里以外的偏僻海邊，距離兩名遭綁架者被俘虜的地方不遠。

解決日本公民遭北韓綁架一事，長久以來都是日本首相安倍晉三關注的議題。森本說，美國施壓可望帶來不同結果，並以3名遭北韓監禁的美國公民於5月獲釋為例。

「老實說，川普當選總統時，我很擔心未來情勢發展。但他是個非常坦率、直接的人，北韓或許能輕易解讀他的訊息。」

多年來，森本一直苦候姐姐音訊。身為特教老師的她育有3個孩子，最近更升格成為祖母。

她說：「壓力有時非常大，但如果我選擇放棄，如果我失去希望，一切就結束了。無論如何，我都會抱著希望。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070606

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