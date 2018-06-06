提升閱讀風氣 中市校園圖書館打造社區共讀站

（中央社記者郝雪卿台中6日電）為了讓學校閱讀空間擴展到社區共讀，台中市政府今天表示，經補助58所高中職、國中小學執行「學校社區共讀站」後，今年將再推動45所學校，以提升全市的閱讀風氣。

為推動市區圖書館與校園合作，台中市文化局表示，市立圖書館自105年推動團體借閱證至今，已有超過1300件申請，借閱類型以童書居多，許多老師會利用市圖團體卡借閱證一次可借500冊書籍的優勢，打造班級閱讀空間及營造出小型圖書室的氛圍，提升學生閱讀的興趣。

在打造學校及社區共享閱讀資源方面，市府指出，積極爭取106至109年「前瞻計畫─社區共讀站」補助，投入新台幣3175萬元經費，共58所高中職及國中小學獲得補助，繼去年完成台中高工等校後，今年將繼續推動45間學校的社區共讀站，目前陸續進入製圖階段，打造校內師生和社區民眾都能善用的圖書資源。