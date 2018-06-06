大陸郵包遭搬走？財部：貨櫃物確有非法移運　但數量未減

針對媒體報導600件來自中國大陸的郵包在貨棧遭運出，運回時僅剩下100件，疑似藏毒並流入國內。財政部關務署今（6）日澄清，郵包經X光、緝毒犬查驗，無毒品反應，並已對遠雄貨棧處停業2個月處分。至於貨櫃物被非法移運部分，將靜待後續調查結果依法論處。

根據平面媒體報導，有不肖集團從將基隆海運進口送桃園機場轉空運出口一貨櫃600件郵袋強行搬走，4小時後運回，裡面郵包只剩下100件，研判是毒品走私，並質疑關務署為這些來自中國大陸的郵袋背書。

對此，關務署今日召開記者會表示，台北關接獲海巡單位通報疑有貨櫃不法移動事件，立即調閱貨棧監視錄影帶及相關資料展開行政調查，經查該貨櫃裝載貨物為 T6 海轉空轉運貨物，提單所載貨名為 POST CARGO（郵包），件數128袋、重量1975公斤，於今年5月7日由基隆港聯興貨櫃集散站卸存該關轄管的遠雄航空自由貿易港區公司貨棧（遠雄貨棧），該公司專責人員收櫃後未依規定立即辦理拆櫃進倉，並擅將貨櫃置放空地，致遭非法移出貨棧復運回。