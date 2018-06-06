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政治

市府查帳北農　姚文智：柯文哲對吳音寧「恨之欲其死」？

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/06 12:33
▲民進黨台北市長參選人姚文智參觀InnoVEX2018展覽 。（圖／記者陳明安攝，2018.06.06）
▲民進黨台北市長參選人姚文智參觀InnoVEX2018展覽 。（圖／記者陳明安攝，2018.06.06）

北農總經理吳音寧被質疑送洋酒到民進黨市黨部等諸多爭議，北市府昨天下午到北農查帳，對此，代表民進黨參選台北市長的民進黨立委姚文智今（ 6 ）日表示，「柯市長過去對韓國瑜好像愛之入骨，現在對吳音寧好像恨之欲其死。」

姚文智說，很奇怪，當時韓國瑜時，柯好像發獎金，吳音寧最近有些個別爭議，應趕快特別處理，柯市長卻兩種態度，那麼愛韓國瑜，那麼討厭吳音寧？但這兩個過程，都沒有看到他對農產運銷、菜價平穩、小市民民生議題講過什麼話。

姚文智表示，大家有必要纏在吳音寧嗎？如果大家覺得不好，做為台北市的大家長，有權力決定要把她換掉，就換掉，不要每天在這裡放著正事不做，也不要怪罪到持股比例，做市長，想換掉這個人，就趕快把她換掉，不要在那裏糾纏。

對於國民黨說「支持民進黨就等同縱容吳音寧」，姚文智指出，大家回頭看柯文哲跟國民黨，為什麼對韓國瑜態度是那麼喜歡，對吳音寧卻是那麼討厭? 要檢舉人家，攤開證據就好，不須怪罪政治。吳音寧有她的問題，大家把問題整理清楚後，該追究就追究，該還她清白，就還他清白，該換掉就換掉，該給她好好工作的空間，就給她空間。

至於具民進黨籍的民政局長藍世聰表示，就算退黨，他也要支持柯文哲？姚文智說，黨部人員提到開除黨籍的話是「違紀助選」四個字，不會說支持柯文哲就被開除黨籍。選舉競爭要開始，但市政推動是延續的，就像他跟柯市長剛剛也站在一起推動市政活動。

姚文智表示，如果藍局長繼續推動城市進步，就支持他，也期待他做好這工作，黨裡面的規定，是未來選舉競爭時，不得替他人助選或站台，原則守住就好，大家都會彼此體諒與尊重。


▲台北市長柯文哲與民進黨台北市長參選人姚文智參加 InnoVEX2018 開幕式。（圖／記者陳明安攝，2018.06.06）

關鍵字北農吳音寧姚文智柯文哲台北市長
影音／賴柯姚同台　三人這樣互動？

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