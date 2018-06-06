市府查帳北農　姚文智：柯文哲對吳音寧「恨之欲其死」？

北農總經理吳音寧被質疑送洋酒到民進黨市黨部等諸多爭議，北市府昨天下午到北農查帳，對此，代表民進黨參選台北市長的民進黨立委姚文智今（ 6 ）日表示，「柯市長過去對韓國瑜好像愛之入骨，現在對吳音寧好像恨之欲其死。」

姚文智說，很奇怪，當時韓國瑜時，柯好像發獎金，吳音寧最近有些個別爭議，應趕快特別處理，柯市長卻兩種態度，那麼愛韓國瑜，那麼討厭吳音寧？但這兩個過程，都沒有看到他對農產運銷、菜價平穩、小市民民生議題講過什麼話。

姚文智表示，大家有必要纏在吳音寧嗎？如果大家覺得不好，做為台北市的大家長，有權力決定要把她換掉，就換掉，不要每天在這裡放著正事不做，也不要怪罪到持股比例，做市長，想換掉這個人，就趕快把她換掉，不要在那裏糾纏。