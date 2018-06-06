吳音寧問題 丁守中：柯文哲和民進黨責無旁貸

丁守中今天出席國民黨台北市黨部在台北市議會舉辦的「包粽包中」活動，黨部主委黃呂錦茹與多名國民黨現任議員皆到場響應，丁守中和多名議員現場包粽，盼年底選舉市長和議員參選人都可順利獲選。

北農總經理吳音寧因業務推廣費疑義，飽受外界質疑，台北市長柯文哲昨天在議會備詢時說，會派監察人、政風單位和會計師到北農查帳、處理。

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧使用業務推廣費疑義，台北市政府已派員赴北農查帳。國民黨台北市長參選人丁守中今天受訪表示，吳音寧上任後問題不斷，民進黨和柯文哲責無旁貸。

丁守中會後受訪，媒體詢問，關於北市派人赴北農查帳看法。丁守中說，吳音寧的職務是政治酬庸，也是民進黨和柯文哲協調結果，且吳音寧上任後問題不斷，民進黨和柯文哲責無旁貸。

丁守中表示，柯文哲昨天上午提到吳音寧操守沒問題，下午就派人查帳，根本就是打臉自己的行為。

至於台北商業會成立後援會力挺丁守中，未來是否會尋求更多團體支持。丁守中說，很多工會、社團、社區的朋友都有幫忙成立後援會，且網路、通訊群組也有後援會。

丁守中被問及和同黨議員出席活動，是否意味準備打組織戰。丁守中指出，國民黨組織戰就是群策群力，且同黨議員和里長對於基層服務都很紮實，相對於民進黨只有選舉時，才有議員勤跑基層。

對於何時跟國民黨新北市長參選人侯友宜同台，丁守中說，目前還在仔細規劃，必須要先提出共同政見，且他的政治智庫正在草擬相關政策，雙北未來一定會緊密合作。（編輯：李錫璋）1070606