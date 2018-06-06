AI大爆發一定是衝擊？　未來這些行業依舊無法被取代

隨著科技發展日新月異，AI開始掀起一波科技革命，逐漸衝擊許多產業，根據人力銀行調查，有67%的企業認同「未來人們將不必從事辦公文書等工作」，且認為未來10年生產製造、客服門市等工作很可能被取代；不過，新興科技發展也可能創造新的工作機會，調查也發現，企業普遍認為「研發相關、醫療保健服務類」的工作無法被取代。

隨著AI人工智慧與機器人的開發演進，掀起新一波科技革命的浪潮，因為智慧機器人具備學習、調整，以及判斷力的能力，開始逐步應用在許多領域與產業，衝擊了多行業領域的工作。

根據104人力銀行調查，有67%的企業認同「未來人們將不必從事辦公文書等工作」，相較於4年前調查的31%激增1倍，僅有33%的企業不認同，合理反映4年來AI大爆發，不只機器人深度學習、自動駕駛、無人商店已陸續實現，未來也將滲透運用到醫療、製造業、金融、零售等重要產業。