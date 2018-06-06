AI大爆發一定是衝擊？　未來這些行業依舊無法被取代

隨著科技發展日新月異，AI開始掀起一波科技革命，逐漸衝擊許多產業，根據人力銀行調查，有67%的企業認同「未來人們將不必從事辦公文書等工作」，且認為未來10年生產製造、客服門市等工作很可能被取代；不過，新興科技發展也可能創造新的工作機會，調查也發現，企業普遍認為「研發相關、醫療保健服務類」的工作無法被取代。
隨著AI人工智慧與機器人的開發演進，掀起新一波科技革命的浪潮，因為智慧機器人具備學習、調整，以及判斷力的能力，開始逐步應用在許多領域與產業，衝擊了多行業領域的工作。
根據104人力銀行調查，有67%的企業認同「未來人們將不必從事辦公文書等工作」，相較於4年前調查的31%激增1倍，僅有33%的企業不認同，合理反映4年來AI大爆發，不只機器人深度學習、自動駕駛、無人商店已陸續實現，未來也將滲透運用到醫療、製造業、金融、零售等重要產業。
針對未來10年哪些行業很可能被智慧機器人取代？調查顯示，前5名依序為生產製造/品管/環衛類（53.6%）、操作/技術/維修類（52.9%）、客服/門市/業務/貿易類（39.5%）、資材/物流/運輸類（39.1%），以及行政/總務/法務類（24.3%）。人力銀行指出，前5名獲的占比皆高於4年前，且今年新進榜的是客服/門市/業務/貿易類，門市營業人員被無人商店取代的壓力已不容小覷。
不過，新興科技發展也可能創造新的工作機會。2018年調查「未來十年，哪些工作依然是智慧機器人無法取代？」排名前5的行業依序為，研發相關（43.6%）、醫療保健服務類（42%）、經營人資（32.2%）、學術教育輔導類（28.5%，新進榜）、傳播藝術設計類（27.8%，新進榜），分析原因是因為前瞻研究、策略思考必須隨時解決問題，人際互動性高、複雜度高等工作短期被智慧機器人取代的壓力較輕。