NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈前賽揚強投　林斯肯被遊騎兵釋出徐佳瑩入圍5項金曲最想拿這個獎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

AI大爆發一定是衝擊？　未來這些行業依舊無法被取代

記者彭夢竺／台北報導2018/06/06 12:43
▲雖然AI開始掀起一波科技革命，不過，根據人力銀行調查，企業普遍認為「研發相關、醫療保健服務類」的工作無法被取代。（圖／104資訊科技提供）
▲雖然AI開始掀起一波科技革命，不過，根據人力銀行調查，企業普遍認為「研發相關、醫療保健服務類」的工作無法被取代。（圖／104資訊科技提供）

隨著科技發展日新月異，AI開始掀起一波科技革命，逐漸衝擊許多產業，根據人力銀行調查，有67%的企業認同「未來人們將不必從事辦公文書等工作」，且認為未來10年生產製造、客服門市等工作很可能被取代；不過，新興科技發展也可能創造新的工作機會，調查也發現，企業普遍認為「研發相關、醫療保健服務類」的工作無法被取代。

隨著AI人工智慧與機器人的開發演進，掀起新一波科技革命的浪潮，因為智慧機器人具備學習、調整，以及判斷力的能力，開始逐步應用在許多領域與產業，衝擊了多行業領域的工作。

根據104人力銀行調查，有67%的企業認同「未來人們將不必從事辦公文書等工作」，相較於4年前調查的31%激增1倍，僅有33%的企業不認同，合理反映4年來AI大爆發，不只機器人深度學習、自動駕駛、無人商店已陸續實現，未來也將滲透運用到醫療、製造業、金融、零售等重要產業。

針對未來10年哪些行業很可能被智慧機器人取代？調查顯示，前5名依序為生產製造/品管/環衛類（53.6%）、操作/技術/維修類（52.9%）、客服/門市/業務/貿易類（39.5%）、資材/物流/運輸類（39.1%），以及行政/總務/法務類（24.3%）。人力銀行指出，前5名獲的占比皆高於4年前，且今年新進榜的是客服/門市/業務/貿易類，門市營業人員被無人商店取代的壓力已不容小覷。

不過，新興科技發展也可能創造新的工作機會。2018年調查「未來十年，哪些工作依然是智慧機器人無法取代？」排名前5的行業依序為，研發相關（43.6%）、醫療保健服務類（42%）、經營人資（32.2%）、學術教育輔導類（28.5%，新進榜）、傳播藝術設計類（27.8%，新進榜），分析原因是因為前瞻研究、策略思考必須隨時解決問題，人際互動性高、複雜度高等工作短期被智慧機器人取代的壓力較輕。

關鍵字ai人工智慧機器人人力銀行104人力銀行調查取代
影響下半年景氣　企業最怕這些貨櫃物非法移運　財部這麼處置

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan