星展：今年不砍分行 強化銀髮及中小企業服務

林鑫川指出，星展台灣併購澳盛銀行後，星展台灣目前全台分行共45處，人員約2500人，至少到今年底前，星展台灣不會有裁撤分行的動作，未來星展台灣會持續評估客戶需求進行據點調整，且即使分行裁撤後，也不代表員工沒有工作了，星展會協助員工提升職能。

星展銀行（台灣）今天舉辦新任總經理就任記者會。林鑫川表示，今年對星展銀行（台灣）來說別具意義，不僅是星展集團成立50週年，同時，也是星展銀行（台灣）併購寶華銀行10週年，重申星展集團持續深耕台灣市場的決心。

至於在台灣的業務發展上，林鑫川表示，目前中小企業主若要開戶仍須跑實體分行，且需耗時兩週的時間，反觀星展新加坡已實現中小企業線上開戶，未來星展台灣將引進新加坡經驗，協助台灣的中小企業主縮短開戶時間，另外，有鑒於台灣邁向高齡化社會，星展台灣將著眼銀髮經濟，讓銀髮族有更好的財富管理服務。

另外，林鑫川也提出星展銀行（台灣）邁向下階段的五大行動綱領，將進一步拓展星展銀行在台灣的金融市場版圖，並為客戶創造愉悅的銀行體驗。

林鑫川指出，星展台灣邁向下階段的五大行動綱領，一是投入大數據分析，提供超越客戶需求的服務；二是透過業務規劃、策略成本管理與業務成效管理等層面，致力打造永續營運模式；三是持續且積極善盡義務，全力落實法遵跟內控制度；四是持續領航數位創新；五是串聯生態體系，讓銀行服務的模式與時俱進，協助客戶更快速有效地達成理財或營運目標。（編輯：李淑華）1070606