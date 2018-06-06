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中央社

用電拉警報 徐旭東：再限電就停部分產線

中央社2018/06/06 12:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北6日電）近日用電量頻創新高，裕民航運董事長徐旭東表示，遠東集團已經從各方面節電，他非常擔心限電的問題，若要再進一步限電，遠東集團就要停掉部分產線。

雖然擔心限電或可能因為限電進一步停掉部分產線，但徐旭東今天在裕民航運股東會後告訴媒體，他還是會根留台灣，還是會繼續在台灣加碼生產，並汰舊換新設備，發揮更多節電效果，大家共體時艱。

徐旭東表示，近期電量頻創新高，他對再限電的問題「絕對擔心」，畢竟集團各項生產都是24小時不停，用電也是持續性，集團早就想盡辦法節約5%的用電量，但是再進一步限電就難了，再限的話就得要停掉一部分產線，才能達到政府要求的限電幅度。

徐旭東指出，用電的備載容量現在不到5%，其實應該維持在15%的全球標準，否則隨時會有跳電的危機，遠東集團旗下的產線若跳電一次重啟要4到8小時以上，非常麻煩。核二廠2號機5日起再度運轉，他也對核能廠會再開啟表達樂觀態度。

他說，大家可以不喜歡核能發電，但廢掉核能發電之前要弄好替代能源，也不能全面改成燒煤，「那些需要喘氣的人該怎麼辦？」

徐旭東強調，從缺電和限電應該進一步精進人工智慧(AI)，人少的時候冷氣減小，走廊電燈可以關閉，人經過的時候再開啟，這些都可以靠人工智慧來控制，這些都是過去較少投資的項目，未來將是投資的重點。

至於對台灣的經濟走勢，徐旭東仍保持樂觀態度；對於美中貿易戰的影響，他不認為影響到什麼程度，彼此都是在檯面上叫來叫去，純粹是媒體把這事炒得太熱，就看美國總統川普與北韓領導人金正恩12日在新加坡會晤再說，大家也無法擔心太多，不管好壞，總是要對政府有信心才對。（編輯：楊凱翔）1070606

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