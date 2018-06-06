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中央社

瓜地馬拉火山噴發 釀73死近200人失蹤

中央社2018/06/06 12:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社瓜地馬拉阿洛特南戈4日綜合外電報導）瓜地馬拉官員今天表示，火峰火山（Fuego volcano）週末開始噴發以來，已造成近200人失蹤、至少73人喪命。

法新社報導，災區7個聚落的居民已經撤離，隨著火山活動增加，救援作業也已被迫暫停。

距離火山不遠的埃斯昆特拉市（Escuintla），惶恐不安的居民急忙駕車逃命，引發交通混亂。

在場的法新社攝影記者目擊大量火山灰直竄天際，促使當局下令撤離所有居民，軍警和救難人員也暫停搜救作業。

緊急事務處理署（CONRED）秘書長卡巴納斯（Sergio Cabanas）告訴記者，火峰火山週末開始噴發以來，共有192人下落不明。

官員稍早表示，由於地形因素加上火山噴出大量滾燙泥流、岩石和火山灰，救難團隊在遭遇重創的山區村落搜尋罹難者遺體進度緩慢。

卡巴納斯告訴法新社：「我們將持續搜救，直到找出最後一名受害者，儘管不曉得有多少人。我們將根據所需，多次探測這個地區。」

然而，他說，找到更多生還者希望渺茫。

他說，「若受困於火山碎屑流，很難幸運逃生」，還說受困者恐怕永遠無法被發現。

最新增加的死者是一名42歲女性，她在火山噴發中失去雙腿和一隻手臂，在醫院不治。

當局先前提供的傷亡人數是72死，約46人傷，其中近半數傷者情況嚴重。

海拔3763公尺的火峰火山3日開始噴發，當局說，共有170多萬人受到影響，包括3000多人被迫撤離，其中許多住在埃斯昆特拉、沙卡德貝格（Sacatepequez）和奇馬特南戈（Chimaltenango）的收容所。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070606

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