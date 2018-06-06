看護嬉鬧拍片患者裸臀入鏡 業者：反省檢討

（中央社記者管瑞平新竹縣6日電）新竹禾馨護理之家看護人員照護病患時，嬉鬧拍片，甚至讓患者裸臀入境，影片被轉po臉書「爆料公社」引發網友撻伐，業者今天坦承管理不周，將深切反省、檢討改進。

網友昨晚在臉書社團「爆料公社」po出影片，外籍看護在照顧患者時嬉笑玩樂，其中包括換尿布時，無視被照顧者裸臀入境，看護們還開心比出愛心手勢開心扭腰擺臀，引發網友撻伐「不尊重病患」、「把住民當什麼」、「太扯了」。

網友查出影片中場景應是新竹禾馨護理之家，業者昨晚也留言坦承，是外籍妹妹試玩Tik Tok軟體，「他們不知這個軟體會被大家看到，已經告知其嚴重性」，不過，網友仍批：「嚴重騷擾危害住民隱私了！超反感的。」