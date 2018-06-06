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看護嬉鬧拍片患者裸臀入鏡 業者：反省檢討

中央社2018/06/06 12:28
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平新竹縣6日電）新竹禾馨護理之家看護人員照護病患時，嬉鬧拍片，甚至讓患者裸臀入境，影片被轉po臉書「爆料公社」引發網友撻伐，業者今天坦承管理不周，將深切反省、檢討改進。

網友昨晚在臉書社團「爆料公社」po出影片，外籍看護在照顧患者時嬉笑玩樂，其中包括換尿布時，無視被照顧者裸臀入境，看護們還開心比出愛心手勢開心扭腰擺臀，引發網友撻伐「不尊重病患」、「把住民當什麼」、「太扯了」。

網友查出影片中場景應是新竹禾馨護理之家，業者昨晚也留言坦承，是外籍妹妹試玩Tik Tok軟體，「他們不知這個軟體會被大家看到，已經告知其嚴重性」，不過，網友仍批：「嚴重騷擾危害住民隱私了！超反感的。」

禾馨護理之家主任余建華今天表示，影片是家屬自請的外籍看護玩手機軟體，嬉鬧拍攝2名院內看護，得知事件後第一時間，把相關人員找來開會，了解始末，並向被拍攝者家屬說明，而自請看護的家屬也向被拍攝者家屬表示歉意。

余建華說，向來規定機構內看護禁止帶手機，但家屬自請看護則未能強制約束，此次事件相關人員確實沒有尊重住民隱私，也違反規定；對於管理不周，機構全權負責，將深切反省，並對人員作必要懲處，最重將考慮資遣。

業者指出，未來將加強院內人員教育訓練，對於自請看護家屬，也將持續溝通，甚至訂定規範約束行為，感謝各界指正並虛心檢討。（編輯：梁君棣）1070606

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