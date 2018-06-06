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中央社

家暴不是家務事 雲林在地網絡合作防治

中央社2018/06/06 12:26
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）「家庭暴力不再是家務事」，家暴防治法施行20週年，雲林縣政府今天表示，經網絡團隊合作，家暴再通報比例由11.5％降至2.6％，結合社福團體及社區組織，扎根在地化社區預防。

雲林縣政府上午在縣府一樓大廳，舉辦「家庭暴力防治20週年—2018雲林縣反家暴／兒虐社區預防開跑」記者會，回顧家暴防治成果，並邀請縣內社福團體、社區組織，開啟反家暴及兒虐的社區初級預防推廣，雲林縣政府、地檢署及各界與會。

雲林縣副縣長丁彥哲指出，家庭暴力防治法從1998年施行，台灣是亞洲第一個制定家暴法國家，正式宣告「法入家門」時代來臨，建構以被害人為中心的保護機制。

丁彥哲表示，家暴法的法律保護對象由親密關係（配偶、前配偶及同居）、非親密關係（卑親屬對尊親屬、手足間及姻親間），擴大到目睹或經歷家暴的兒童、少年、非同居的親密關係（恐怖情人），且全面施行民事保護令，成為被害人安全的護身符。

雲林地檢署檢察官吳文城指出，近來親密關係的暴力、兒虐相關事件頻傳，是非常令人心痛的事，雲林縣有非常好的伙伴，從縣府、司法、各單位、團體等結合，每個月都會有高危機家暴會議，每件個案都慎重研究分析、提出解方、給予協助，並成立婦幼保護平台，成功尋獲一對通緝犯父母所生的兄弟。

吳文城表示，司法結合各單位與團體，以雲林地區婦幼保護聯繫平台為後盾，努力維護婦幼安全，期能降低家暴事件發生率，社會能有更多安祥和平氣氛。

雲林縣婦女保護會理事長、莿桐鄉長廖秋蓉表示，「家庭暴力不再是家務事」，雲林縣透過家庭暴力防護安全網，家暴再通報比例由11.5％降至2.6％，未來推廣反家暴及兒虐社區預防，期能讓家暴事件再降低。

雲林縣政府社會處長徐忠徹表示，「網絡團隊合作」是雲林縣推動家暴防治的特色，經由司法、警政、社政、教育、衛政、民政、勞政及社福團體、社區組織合作，設置「社區安全守護站」，發展在地化家暴防治。（編輯：劉政權）1070606

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