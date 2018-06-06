齊入圍金曲　NONO妻送「這東西」給翁立友添好運

「金曲歌王」翁立友即將推出新專輯，日前拍攝台語新歌〈風花雪月〉MV，師妹朱海君，也就是藝人NONO的妻子，帶著鳳梨茶探班，幸運的是兩人同時分別入圍本屆金曲獎最佳台語男、女歌手獎項，翁立友帶著金曲獎座，希望朱海君能接好運封后。

在MV拍攝現場，師妹朱海君帶著鳳梨茶來探班，翁立友開心的說：「我姓翁，台語諧音「旺」又正好喝著鳳梨﹙旺來﹚茶，真是旺上加旺啦，因此「旺來」是我最愛的關鍵字，感謝海君帶著「旺來」祝賀。」朱海君則提到：「感謝師兄翁立友一直的照顧，很榮幸的今年能跟師兄一同入圍金曲獎，趕忙來沾沾好運。」