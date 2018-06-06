NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈日喝4次嗎啡嘔吐　傅達仁嘆折騰死經營權未報　天然氣之神遭罰上百萬8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

齊入圍金曲　NONO妻送「這東西」給翁立友添好運

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/06 16:02
▲朱海君（左）送上鳳梨茶探班翁立友。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.06）
▲朱海君（左）送上鳳梨茶探班翁立友。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.06）

「金曲歌王」翁立友即將推出新專輯，日前拍攝台語新歌〈風花雪月〉MV，師妹朱海君，也就是藝人NONO的妻子，帶著鳳梨茶探班，幸運的是兩人同時分別入圍本屆金曲獎最佳台語男、女歌手獎項，翁立友帶著金曲獎座，希望朱海君能接好運封后。 

在MV拍攝現場，師妹朱海君帶著鳳梨茶來探班，翁立友開心的說：「我姓翁，台語諧音「旺」又正好喝著鳳梨﹙旺來﹚茶，真是旺上加旺啦，因此「旺來」是我最愛的關鍵字，感謝海君帶著「旺來」祝賀。」朱海君則提到：「感謝師兄翁立友一直的照顧，很榮幸的今年能跟師兄一同入圍金曲獎，趕忙來沾沾好運。」


▲朱海君（左）、翁立友一起入圍本屆金曲台語男、女歌手。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.06）

而兩人幸運的同時分別入圍本屆金曲獎最佳台語男、女歌手獎項，這也是豪記唱片首度擁有同時入圍歌王、歌后的殊榮，翁立友說：去年才完成小巨蛋開個唱心願，今年接著推出新輯，又入圍本屆金曲獎最佳台語男歌手獎項，坦言「直到今天，心情仍很激動」，2009年首度入圍金曲獎，即拿下最佳台語男歌手獎項，今年則為第四次入圍，讓翁立友直呼真是好「四」成雙。

此外，翁立友以過來人分享經驗：「原本不緊張的，但往往都被好友們關心：『你會不會緊張？』最後自己也跟著緊張了。」更分享當年在典禮上，坐在台下等待的心情，翁立友坦言，「等待揭曉的那一刻，頭暈全身發熱，心跳都快失速了。」面對即將到來的金曲獎盛會，兩人彼此鼓勵打氣：「靜候佳音，等待好消息！」

關鍵字朱海君翁立友
吳亦凡入告示牌百大單曲　再造新作遭控棄養父母　張韶涵終於說話了

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan