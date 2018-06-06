齊入圍金曲　NONO妻送「這東西」給翁立友添好運

「金曲歌王」翁立友即將推出新專輯，日前拍攝台語新歌〈風花雪月〉MV，師妹朱海君，也就是藝人NONO的妻子，帶著鳳梨茶探班，幸運的是兩人同時分別入圍本屆金曲獎最佳台語男、女歌手獎項，翁立友帶著金曲獎座，希望朱海君能接好運封后。
在MV拍攝現場，師妹朱海君帶著鳳梨茶來探班，翁立友開心的說：「我姓翁，台語諧音「旺」又正好喝著鳳梨﹙旺來﹚茶，真是旺上加旺啦，因此「旺來」是我最愛的關鍵字，感謝海君帶著「旺來」祝賀。」朱海君則提到：「感謝師兄翁立友一直的照顧，很榮幸的今年能跟師兄一同入圍金曲獎，趕忙來沾沾好運。」
▲朱海君（左）、翁立友一起入圍本屆金曲台語男、女歌手。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.06）
而兩人幸運的同時分別入圍本屆金曲獎最佳台語男、女歌手獎項，這也是豪記唱片首度擁有同時入圍歌王、歌后的殊榮，翁立友說：去年才完成小巨蛋開個唱心願，今年接著推出新輯，又入圍本屆金曲獎最佳台語男歌手獎項，坦言「直到今天，心情仍很激動」，2009年首度入圍金曲獎，即拿下最佳台語男歌手獎項，今年則為第四次入圍，讓翁立友直呼真是好「四」成雙。
此外，翁立友以過來人分享經驗：「原本不緊張的，但往往都被好友們關心：『你會不會緊張？』最後自己也跟著緊張了。」更分享當年在典禮上，坐在台下等待的心情，翁立友坦言，「等待揭曉的那一刻，頭暈全身發熱，心跳都快失速了。」面對即將到來的金曲獎盛會，兩人彼此鼓勵打氣：「靜候佳音，等待好消息！」