中小學裝冷氣恐增碳排 環署：應有配套措施

（中央社記者吳欣紜台北6日電）天氣炎熱，中小學教室是否裝冷氣成為民眾關注焦點。環保署副署長詹順貴今天受訪表示，尊重教育部及地方政府是否裝冷氣的規劃，但他也提醒應有因應溫室氣體的配套措施。
炎炎夏日、氣溫屢創新高，地方政府擬規劃在學校教室裝設冷氣，讓學生能有一個舒適的學習環境。不過，詹順貴今天提醒，裝冷氣之後牽涉到費用、用電量及溫室氣體增加等問題，這必須由大家共同面對。
詹順貴指出，過去有環團主張在空汙嚴重的地區要裝冷氣或是氣密窗，但這並不適合，冷氣機的防塵網連懸浮微粒（PM10）都阻隔不了。地方政府要在學校裝冷氣，因應極端氣候、為了學童受教權，尊重教育部及地方政府是否裝冷氣的規劃。
詹順貴表示，政府能源路徑燃煤比例將從45%降至2025年的30%，而天然氣發電的比例則會增加，以溫室氣體來說，同樣發一度電，燃氣產生的溫室氣體只有燃煤的1/2，從用電端來看，應該還是會有達到溫減效果。
但他也提醒，地方政府若真的要裝冷氣，也應研議相關配套措施。例如從節能下手，考慮路燈設置不要這麼密集、路燈點燈時間縮短或者是管制都會區廣告看板等，把這些減少下來的溫室氣體給學生受教。（編輯：李錫璋）1070606