中小學裝冷氣恐增碳排 環署：應有配套措施

（中央社記者吳欣紜台北6日電）天氣炎熱，中小學教室是否裝冷氣成為民眾關注焦點。環保署副署長詹順貴今天受訪表示，尊重教育部及地方政府是否裝冷氣的規劃，但他也提醒應有因應溫室氣體的配套措施。

炎炎夏日、氣溫屢創新高，地方政府擬規劃在學校教室裝設冷氣，讓學生能有一個舒適的學習環境。不過，詹順貴今天提醒，裝冷氣之後牽涉到費用、用電量及溫室氣體增加等問題，這必須由大家共同面對。

詹順貴指出，過去有環團主張在空汙嚴重的地區要裝冷氣或是氣密窗，但這並不適合，冷氣機的防塵網連懸浮微粒（PM10）都阻隔不了。地方政府要在學校裝冷氣，因應極端氣候、為了學童受教權，尊重教育部及地方政府是否裝冷氣的規劃。