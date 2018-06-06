外交部推特為台發聲 獲國際媒體引用

（中央社記者顧荃台北6日電）外交部今天表示，自從4月16日設立推特（Twitter）官方帳號，主動對國際時事表達台灣立場與聲明，推文多次獲美國CNN、紐約時報及英國衛報等國際主流媒體引用，傳達台灣的聲音。

外交部長吳釗燮上午透過新聞稿表示，外交部推特成立僅一個多月，已逐漸在國內外累積知名度及影響力。外交部將持續努力不懈，積極為台灣發聲，並靈活運用現有的推特、臉書、Instagram及Youtube等新媒體平台，多元化對外發聲管道，爭取更多國際友人對台灣的認同與支持。

外交部指出，外交部推特使用英、日、法、西、德等語言，已發送290餘則推文，目前統計觸及人數超過140萬，並有約4200位使用者追蹤，包括BBC、彭博新聞社、CNN、紐約時報、華爾街日報等國際媒體記者，以及各國研究國際關係的學者與相關智庫。