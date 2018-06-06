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中市改善空污 前5月PM2.5創8年新低

中央社2018/06/06 12:36
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市改善空污出現成果，市府今天表示，根據行政院環保署最新數據顯示，1至5月的PM2.5平均值為每立方米22.3微克，較去年同期24.5微克減少，是8年來最低。

台中市環保局表示，統計台中市轄內環保署空氣品質監測站數據及中央氣象局資料，雖然台中5月份降雨量與降雨時數比去年同期減少約35%，降雨洗除PM2.5（細懸浮微粒）濃度的機率降低，但空氣品質相較去年仍有明顯改善，尤其5月台中PM2.5月均濃度降至17.2微克／立方米，為近年來同期最低紀錄，顯示市府推動各項空污策略奏效。

環保局指出，台中今年1至5月PM2.5平均值每立方米22.3微克，相較去年同期24.5微克改善2.2微克，為8年來最低。如延用較嚴格舊標準的紫爆日數方面，今年1至5月累計共10天，較去年同期17天減少7天，減幅高達4成。

環保局表示，市府去年針對中火等固定污染源，制定加嚴排放標準，並大減中火生煤500萬噸，創下歷史紀錄，今年更將不分大小燃油鍋爐全數納管，並將補助預算從105年的300萬元提升到今年3000萬元，目標年底前讓全數燃油鍋爐汰換成燃氣鍋爐，對於空氣品質將有很大助益。

針對移動污染源，環保局長白智榮說，除鼓勵市民汰換老舊二行程機車及柴油車，並持續加碼補助汰換經費，同時積極建置電動公車，從目前全國最多的85輛進一步增加至150輛；餐飲業者油煙管制則加碼列管至2000家，並不定期稽查，降低逸散污染。（編輯：劉政權）1070606

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