蔡其昌接見斯洛伐克議員 盼支持台參與WHO

蔡其昌表示，前幾天國家圖書館與斯洛伐克經濟文化辦事處合作舉辦「捷克斯洛伐克建國百年特展」，就是讓台灣人民知道斯洛伐克的最佳管道，透過兩國國會密切互訪、交流，讓斯洛伐克更加認識台灣，也讓台灣更願意與斯洛伐克持續深化交往，未來希望有更多重的領域管道，加深雙方在觀光、經貿等合作機會，讓兩國友誼更上層樓。

柯拉齊（Marek Krajci）一行4人上午到立法院拜會，由蔡其昌接見，「中華民國與斯洛伐克國會議員友好協會」會長、國民黨立委林為洲等人陪同接見。

（中央社記者蘇龍麒台北6日電）立法院副院長蔡其昌今天接見斯洛伐克衛生委員會議員柯拉齊。蔡其昌說，希望斯洛伐克國會議員能支持台灣參與世界衛生組織（WHO），柯拉齊也說，將持續為台在國際場合發聲。

他指出，台灣作為國際社會一員，在各個領域成就都願意跟全世界分享並做出貢獻，像本次於日內瓦召開的第71屆世界衛生大會（WHA）會議，中華民國再次被對岸中國打壓，感到遺憾與可惜，台灣社會更充滿憤怒與不滿。

蔡其昌說，世界衛生大會是對全世界人民的健康或是防疫醫療體系行為相關的重要會議，這種無禮的舉動，讓台灣在醫療上的成就，難以與世界分享。

蔡其昌說，防疫無國界，對人民的健康照顧也無國界之分，阻止台灣對世界防疫及人類健康有所貢獻，是很大缺憾以及漏洞，期盼來訪的國會議員能夠在斯洛伐克發揮影響力，讓台灣持續為國際社會做出貢獻。

柯拉齊表示，台灣是亞洲地區民主的代言人，更是斯洛伐克在亞太地區的第二大投資者，未來期盼看到更多經貿深化交往。

柯拉齊說，透過這幾天的參訪，見識到台灣舉世聞名的健保體系，帶給他們很多啟發，台灣健保體系是斯洛伐克學習的對象，未來將持續為台灣在國際場合發聲，支持台灣參與各項國際組織。（編輯：陸倩瑤）1070606