為前瞻育人才 高科大成立鐵道人才聯盟

（中央社記者許秩維台北6日電）前瞻基礎建設8年總經費新台幣8800億元，鐵道建設佔近5成。教育部、交通部今天宣布由高科大成立深耕鐵道人才策略聯盟，希望為軌道建設培育量足質優的人才。

為配合政府推動前瞻基礎建設計畫的鐵道建設，高雄科技大學在教育部及交通部指導下，鏈結鐵道相關領域的大專系所、企業與政府機關，成立「深耕鐵道技術人才培育策略聯盟」，今天舉行記者會，宣布將深耕鐵道技術研發與人才培育。

教育部代理部長姚立德表示，前瞻基礎建設計畫其中有38項和軌道相關，加上軌道科技發展越趨精密，培育人才更要加緊腳步，因應軌道人才的迫切需求，教育部因此補助高科大設立培育實驗室，現在更成立策略聯盟，希望為軌道建設培育量足質優的人才。