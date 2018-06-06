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中央社

為前瞻育人才 高科大成立鐵道人才聯盟

中央社2018/06/06 12:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北6日電）前瞻基礎建設8年總經費新台幣8800億元，鐵道建設佔近5成。教育部、交通部今天宣布由高科大成立深耕鐵道人才策略聯盟，希望為軌道建設培育量足質優的人才。

為配合政府推動前瞻基礎建設計畫的鐵道建設，高雄科技大學在教育部及交通部指導下，鏈結鐵道相關領域的大專系所、企業與政府機關，成立「深耕鐵道技術人才培育策略聯盟」，今天舉行記者會，宣布將深耕鐵道技術研發與人才培育。

教育部代理部長姚立德表示，前瞻基礎建設計畫其中有38項和軌道相關，加上軌道科技發展越趨精密，培育人才更要加緊腳步，因應軌道人才的迫切需求，教育部因此補助高科大設立培育實驗室，現在更成立策略聯盟，希望為軌道建設培育量足質優的人才。

交通部長賀陳旦也指出，前瞻建設預算有48%放在軌道上，代表國家的重視，交通部相關單位也希望向學界取經，讓產業能進一步升級；而台灣地狹人稠，非常適合發展軌道建設，也希望學界師生能投注更多心力，助產業升級、甚至外銷。

高雄科技大學也表示，成立策略聯盟後，將與南部至少11所大學跨校連結，邀請產業專家和學界共同培育人才，並建構產學合作模式和軌道交流平台，同時鏈結產官學技術交流與共享資源，希望以豐富的教學資源和實務經驗提供鐵道問題彙整和處理方案，提升台灣運輸產業的國際競爭優勢。（編輯：陳清芳）1070606

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