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中央社

因應年改 退休所得重算處分書11日寄發

中央社2018/06/06 12:44
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北6日電）年金改革7月1日上路，銓敘部退撫司長呂明泰今天表示，各發放機關6月11日起開始寄發退休公務人員退休所得重算處分書，預計15日可以收到，方便瞭解7月起的退休所得變動情形。

立法院去年6月三讀通過攸關年金改革的公務人員退休資遣撫卹法，退休公務人員支領月退休金者，18%優存兩年半歸零，所得替代率設有10年過渡期等，今年7月1日開始實施。

呂明泰上午接受中央社記者訪問表示，銓敘部針對已退休公務人員退休所得重算處分製發作業已完成，並寄發到各發放機關（退休人員原服務機關），明天起會請各發放機關確認有無疏漏或需要更正之處。

他指出，各發放機關11日開始會將銓敘部製發的退休所得重算處分書寄給所有退休人員，15日前應該都會收到；有極為零星、重算退休所得過程較為複雜的案件，可能會再延遲一至兩天送達。若未收到處分書，可洽詢原服務機關。

若對重算處分書有疑義，呂明泰表示，除詢問原服務機關承辦人外，也可以提出救濟。

此外，為讓退休公務人員瞭解7月1日之後，辦理優惠存款續存手續，銓敘部製作一份文件，清楚說明新制上路後，如何辦理續存換約，各發放機關會將這份說明文件，併同重算處分書寄給所有退休公務人員。（編輯：黃國倫）1070606

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