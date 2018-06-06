機器人自主平台Isaac　輔助自動駕駛利器

AI 人工智慧已成當今產業趨勢，晶片製造商 Nvidia 於今（ 2018 ）年台北國際電腦展( Computex )中，推出軟體自動化平台 Isaac ，內含 AI 電腦 Jetsen Xavier 電腦，可運用在自動化生產、邏輯運算、農業、建築等領域。
過去，企業為提高生產力遍尋各種方案，而演算法及人工智慧似乎成為現存最有效率的解決之道。晶片製造商 Nvidia 極力打造 AI 生體系，本次發表的機器人自動化平台便結合了 AI 感應器及電腦，內含機器人軟體開發工具、測試軟體以及 Jetsen Xavier 電腦，將能有效運用在產業的各環節中。
此軟體平台中最受矚目的 Jetsen Xavier ，為一專為機器人而打造的 AI 電腦，內含多個晶片、 90 億個電晶體以及系統單晶片，能夠負擔高度運算處理能力，採用 8 核心的 Arm 64 CPU 、影像處理晶片、視覺處理晶片、影片處理晶片等。
舉例而言， Jetsen Xavier 可用於自動駕駛系統中，讓機器人感知周圍環境，如物體活動、地理位置，再做出正確的反應或動作。
Nvidia 執行長黃仁勳表示，未來將有數十億的智慧化機器應用在製造、運輸、倉儲等領域，而 AI 在其中扮演舉足輕重的角色。 Jetsen Xavier 開發套件預計在今年 8 月推出。