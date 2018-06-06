NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈股東會旺季　開會3大應注意事項女星被狗害脫肛　慘遭醫生拆穿真相8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

機器人自主平台Isaac　輔助自動駕駛利器

記者易皓瑜／台北報導2018/06/06 13:26
▲機器人自主平台 NVIDIA Isaac ，預計今（ 2018 ）年夏季推出。（圖／翻攝 NVIDIA）
▲機器人自主平台 NVIDIA Isaac ，預計今（ 2018 ）年夏季推出。（圖／翻攝 NVIDIA）

AI 人工智慧已成當今產業趨勢，晶片製造商 Nvidia 於今（ 2018 ）年台北國際電腦展( Computex )中，推出軟體自動化平台 Isaac ，內含 AI 電腦 Jetsen Xavier 電腦，可運用在自動化生產、邏輯運算、農業、建築等領域。

過去，企業為提高生產力遍尋各種方案，而演算法及人工智慧似乎成為現存最有效率的解決之道。晶片製造商 Nvidia 極力打造 AI 生體系，本次發表的機器人自動化平台便結合了 AI 感應器及電腦，內含機器人軟體開發工具、測試軟體以及 Jetsen Xavier 電腦，將能有效運用在產業的各環節中。

此軟體平台中最受矚目的 Jetsen Xavier ，為一專為機器人而打造的 AI 電腦，內含多個晶片、 90 億個電晶體以及系統單晶片，能夠負擔高度運算處理能力，採用 8 核心的 Arm 64 CPU 、影像處理晶片、視覺處理晶片、影片處理晶片等。

舉例而言， Jetsen Xavier 可用於自動駕駛系統中，讓機器人感知周圍環境，如物體活動、地理位置，再做出正確的反應或動作。

Nvidia 執行長黃仁勳表示，未來將有數十億的智慧化機器應用在製造、運輸、倉儲等領域，而 AI 在其中扮演舉足輕重的角色。 Jetsen Xavier 開發套件預計在今年 8 月推出。

關鍵字nvidia自動駕駛機器人台北國際電腦展computexai人工智慧
館長新聞瘋洗板！他點出驚人事實畢業旅行有著落　0元機票準時開搶

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan