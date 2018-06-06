機器人自主平台Isaac　輔助自動駕駛利器

AI 人工智慧已成當今產業趨勢，晶片製造商 Nvidia 於今（ 2018 ）年台北國際電腦展( Computex )中，推出軟體自動化平台 Isaac ，內含 AI 電腦 Jetsen Xavier 電腦，可運用在自動化生產、邏輯運算、農業、建築等領域。

過去，企業為提高生產力遍尋各種方案，而演算法及人工智慧似乎成為現存最有效率的解決之道。晶片製造商 Nvidia 極力打造 AI 生體系，本次發表的機器人自動化平台便結合了 AI 感應器及電腦，內含機器人軟體開發工具、測試軟體以及 Jetsen Xavier 電腦，將能有效運用在產業的各環節中。