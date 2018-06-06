特斯拉Model 3產量有望達標 馬斯克續兼董事長

（中央社舊金山5日綜合外電報導）美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長兼董事長馬斯克（Elon Musk）今天表示，生產線現在有能力每週生產3500輛，因此，6月底前達到每週生產5000輛的目標「相當有可能」。

路透社報導，馬斯克在加州山景市的年度股東大會上表示：「這幾個月是我經歷過，最痛苦的煉獄般日子，但我認為我們可以達標。」

特斯拉股東在大會上讓3名董事連任，並投票反對一項意圖拔掉馬斯克董事長職務的提案。特斯拉股價盤後聞訊上漲1%。

特斯拉Model 3擴產過程並不順利，而擴產順利與否攸關公司長期獲利能力。特斯拉4月時表示，公司每週產量2270輛，距離6月底前達到每月5000輛的目標，還不到一半。