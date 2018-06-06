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短暫降雨稍解渴 經濟部7日開水情會議

中央社2018/06/06 12:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北6日電）近日各地短暫降雨稍緩緊澀水情，經濟部明將召開應變小組會議檢討水情，下週則預計檢討二期稻作供灌時程，力拚6月底前全台不進入三階限水。

經濟部水利署副署長王藝峰表示，前兩天短暫降雨對高屏溪流域挹注多，高屏溪流量在昨天早上8時最高甚至增加到每秒150噸，因此目前正加強從高屏堰引水供高雄地區使用，並從甲仙堰引水至南化水庫增加蓄水量；王藝峰指出，4至5日的降雨預估可增加台南地區5天供水量。

不過，前兩天降雨對台南地區挹注有限，除以南化水庫儲水為民生用水主力外，在一期稻作供灌結束後，也會從曾文及烏山頭水庫移用部分儲水填補。根據水利署網站資料，曾文及烏山頭水庫目前有效蓄水量近2000萬噸，南化水庫有效蓄水量則為2069萬噸。

值得注意的是，桃園地區一期供灌至6月中旬才會結束，石門水庫蓄水率偏低，王藝峰說，近日北部陣雨「可以消暑，但無法解渴」，雖然離水情燈號轉變「應該還有一段距離」，但水利署已在密切觀察。

王藝峰表示，依中央氣象局預估，接下來一週熱帶低氣壓都可能帶來降雨，經濟部明天將召開應變小組會議檢討水情；因應氣象局預估可能有颱風生成，下週也將再召開會議，可能討論二期稻作供灌時程。

王藝峰說，目前看來南海水氣相當旺盛，希望可帶來豐沛降雨，仍以6月底前全國不進入三階限水為目標。（編輯：楊凱翔）1070606

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