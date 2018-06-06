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中央社

攝護腺肥大用藥可迅 供貨暫時短缺

中央社2018/06/06 12:50
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北6日電）食藥署今天表示，多用於治療攝護腺肥大或高血壓的「可迅持續性藥效錠」因天災暫時缺貨，目前醫院供藥正常，至於在藥房領藥病患有3種同成份同藥效的藥品可替代。

衛生福利部食品藥物管理署今天發出新聞稿表示，輝瑞大藥廠通報因為天災因素，國外製造廠生產線中斷，可迅4毫克錠劑進口量不足，實施控貨機制，將優先供應國內合約醫院，目前庫存量足夠供應合約醫院至7月底，同時預計7月底可恢復正常供貨。

食藥署副研究員黃玫甄受訪表示，這次缺藥的「可迅」主要用於治療高血壓跟攝護腺肥大（良性前列腺肥大）2種疾病。此藥一年的健保申報量為4300萬顆。

由於醫院部分可以正常供貨，黃玫甄指出，病患持有「可迅持續性藥效錠」的慢性處方箋可選擇到醫院繼續領藥。

社區藥局則有可能會缺貨。她說，患者也可在藥局領取同成分、同劑型、同劑量的薩多心持續性藥效錠 4毫克（Xadosin SR F.C. Tablets 4 mg）、「生達」多沙賓持續性藥效錠4毫克（Dosabin XL Tablets 4mg “Standard”）、漢薩心持續性藥效錠4毫克（HaxasinXL Tablets 4mg）。

食藥署指出，這3種藥品上市前已執行藥品生體相等性試驗，並經食藥署核准上市，其療效與原廠藥品具相等性。該3張許可證目前穩定供貨，並經調查其生產量能足以彌補「可迅持續性藥效錠」的缺貨量，對病患影響不大。（編輯：陳清芳）1070606

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