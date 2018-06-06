攝護腺肥大用藥可迅 供貨暫時短缺

（中央社記者余曉涵台北6日電）食藥署今天表示，多用於治療攝護腺肥大或高血壓的「可迅持續性藥效錠」因天災暫時缺貨，目前醫院供藥正常，至於在藥房領藥病患有3種同成份同藥效的藥品可替代。

衛生福利部食品藥物管理署今天發出新聞稿表示，輝瑞大藥廠通報因為天災因素，國外製造廠生產線中斷，可迅4毫克錠劑進口量不足，實施控貨機制，將優先供應國內合約醫院，目前庫存量足夠供應合約醫院至7月底，同時預計7月底可恢復正常供貨。

食藥署副研究員黃玫甄受訪表示，這次缺藥的「可迅」主要用於治療高血壓跟攝護腺肥大（良性前列腺肥大）2種疾病。此藥一年的健保申報量為4300萬顆。