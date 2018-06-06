總統公開簽署兒少發展帳戶條例 盼助弱勢脫貧

總統致詞時表示，過去法律案簽署生效是一系列公文流程，今天她特別用公開方式邀請大家共同見證法律案正式生效，這是總統對自己政見承諾履行，代表因為大家共同努力，改變正在發生，台灣正一步步向前。

立法院日前三讀通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，蔡總統今天上午在總統府內舉行記者會，公開簽署法案，接著由行政院長賴清德和衛福部長陳時中副署。

（中央社記者呂欣憓台北6日電）總統蔡英文今天公開簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，期望透過政策，讓每個弱勢孩童都能走在脫貧自立路上，「法案簽署是一個新起點，我們一定要繼續往前走。」

總統指出，兒少發展帳戶條例是兒童及少年未來教育發展帳戶法源，最初構想是她兩年前提出競選政見，透過制度由政府替弱勢家庭小朋友儲蓄，在每年上限新台幣1萬5000元的範圍內，家長替小朋友存多少政府也存多少。

總統舉例，家長每年替小朋友存1萬5000元，政府對等提撥，小朋友一年會增加3萬元存款，一出生到18歲就可以領回55萬元基金，看起來或許不多，但足以支付大學4年學費。

總統進一步指出，如果孩子18歲後又加入青年就業方案，不僅每個月有薪水，也會有政府每個月相對投入一萬元存款，工作兩三年後也會有一筆大學就業基金，加起來學貸負擔可以減輕很多甚至沒有，就學和大學路上可以走得更順遂。

總統說，這個政策已經試辦一年，很多家庭確實很辛苦，也很努力把小朋友紅包存下來，目前全國有3000個家庭加入，跟政府共同為下一代儲蓄，累計存下6000多萬元，「最重要是這儲蓄方案激勵許多家庭以更正向態度面對家裡一時的困難，這種態度會讓整個家庭一起度過難關，孩子不容易走入歧途。」

總統說，兒少發展帳戶條例通過後，政策和財源都會獲得充分保證，政府責任是替每個人創造平等機會，未來希望納入更多符合資格家庭，為更多弱勢兒童存下開拓人生第一桶金。

總統並指出，改革不會立竿見影，按部就班來做，最後一定會水到渠成，除了儲蓄帳戶，政府持續從教育、家庭扶助和職業訓練等不同面向著手，確保每個弱勢兒童和青年都能走在脫貧自立路上，「法案簽署是一個新起點，我們一定要繼續往前走。」

總統府今天邀請兩個個案家庭見證簽署法案的過程，兩個家庭的小朋友在現場走來走去，相當可愛，總統因此笑著說：「謝謝小朋友，他們走來走去很活潑，沒有吵鬧，讓記者會順利進行。」接著還摸摸小朋友的頭，並抱起了小朋友和他們互動，讓現場攝影記者的鎂光燈閃個不停。（編輯：李信寬）1070606