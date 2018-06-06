十二條好漢在一廟　彰化芬園好漢廟紀念義士

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）彰化芬園（舊稱「貓羅西堡」）因貓羅溪從南至北貫穿，因此形成溪東、溪西的聚落，溪東多為漳州移民、溪西多為泉州移民，雙方常為了水源、農作、土地發生爭執，甚至是械鬥；咸豐三年（西元1853年）雙方仇恨怒火來到了巔峰，再加上盜匪肆虐、反清聲浪終於導致了大型鬥爭。
在這一場鬥爭中以廖貓得為首共有十二位義士為守護三十五村庄庄民而壯烈犧牲，鬥爭結束後，庄民們感念其捨身成仁的精神，日夜輪班準備供品焚香祀之，後地方仕紳更出資興建土角廟為十二義士立祀。鬥爭結束後漳泉雙方也達成停戰協議，希望透過雙方的平和共識可以讓後代子孫過上安居樂業的生活。
民國48年的八七水災造成中南部死傷慘重，當時大水就要淹到廟前了，所幸出現一根大流木擋住了水流，使水流改道，下方中正街口的居民因此逃過一劫，且廟體也完好無損，當地信徒便相信是好漢廟的義公爺們顯靈，救了全村庄，使得香火更旺。
台灣許多地方都有為了壯烈犧牲的義士們立祀的廟，這些義公爺們直到幾百年、幾十年後的現在都還是為後人所敬重，就是因為祂們直到現在仍常藉由靈顯事蹟讓我們知道，義公爺們確實還在這裡守護、庇佑著我們！
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