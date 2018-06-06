十二條好漢在一廟　彰化芬園好漢廟紀念義士

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）彰化芬園（舊稱「貓羅西堡」）因貓羅溪從南至北貫穿，因此形成溪東、溪西的聚落，溪東多為漳州移民、溪西多為泉州移民，雙方常為了水源、農作、土地發生爭執，甚至是械鬥；咸豐三年（西元1853年）雙方仇恨怒火來到了巔峰，再加上盜匪肆虐、反清聲浪終於導致了大型鬥爭。

在這一場鬥爭中以廖貓得為首共有十二位義士為守護三十五村庄庄民而壯烈犧牲，鬥爭結束後，庄民們感念其捨身成仁的精神，日夜輪班準備供品焚香祀之，後地方仕紳更出資興建土角廟為十二義士立祀。鬥爭結束後漳泉雙方也達成停戰協議，希望透過雙方的平和共識可以讓後代子孫過上安居樂業的生活。