新板特區最有力的土地公　深丘福德宮

被一整片高樓大廈圍繞的深丘福德宮，無論何時總會有許多信眾和香客前來祭拜，供桌上擺滿來自附近各個公司行號敬獻的花卉，廟體占地不大日夜香火鼎盛。因位於新板特區而號稱是新北市最貴土地公廟，是許多房仲業者、業務時常祭拜的廟宇。同時重要的政府機關也都在這裡，通通歸土地公管，於是也被稱作是最有力的土地公。

（文／林書竹 民俗文化一年級）新板特區商辦林立，新北市政府、第一運動場、知名百貨、銀行企業都在這裡，距離車站也不遠，堪稱是生活機能無敵方便的高級地段。在這卻有一間歷史悠久的土地公廟，連新北市長朱立倫走過路過都要特別來打招呼，哪個土地公面子這麼大，那就是板橋深丘里福德宮的土地公。

依據板橋地方誌記載，深丘福德宮串建於清光緒年間，一開始只是簡陋的小祠，過去這一帶都是農田，人們都來向土地公祈求五穀豐收、六畜興旺，以及全家大小平安無事，是人們心靈的依靠。

不過深丘福德宮也不是一開始就在現址，配合都市發展，土地公也開啟了一段辛苦的搬家之旅。先是配合縣議會建立，民國46年搬到現在新北市稅捐處大樓（中山路145巷口），重新募款購地蓋廟。到了民國88年新板特區開發，土地公又得要搬家了，這次到底要搬去哪好呢？總是不能委屈土地公，但又得要兼顧居民信眾參拜方便，民間和政府一個頭兩個大，花了很多時間討論之後，才決定利用原本的公園預定地，為土地公蓋一個漂亮的新家。

深丘福德宮主祀土地公，還有土地婆、三太子、文昌帝君、天上聖母媽祖等。土地公有求必應的聲名遠播，讓人不遠千里前來祭拜。而文昌帝君保佑考生高中狀元，也能和文昌帝君祈請文昌筆，讓你考試如有神助。由於旁邊就是公園，還有一棵能乘涼的大樹，每到放學下課爺爺奶奶阿公阿嬤就會帶著孫子來公園玩，也讓孫子認識庇佑大家的土地公。

深丘福德宮歷經多次搬遷雖然辛苦，就如同人們對生活的期望，一開始資源短少生活過得較為拮据，但隨著生活富庶衣食無缺，也有更多的能力可以幫助更多人。人人都盼望能過上好日子，難怪信眾只增不減，下回來到新板特區，別忘來深丘福德宮探望土地公喔。

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