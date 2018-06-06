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花錢買盜版電影　卻收到女賣家「28部淫亂自拍片」

生活中心／台北報導2018/06/06 13:01
▲大陸一名男子購買盜版電影，結果收到的卻是女賣家的淫亂自拍影片。（圖／翻攝自《南京零距離》微博）
▲大陸一名男子購買盜版電影，結果收到的卻是女賣家的淫亂自拍影片。（圖／翻攝自《南京零距離》微博）

大陸一名梁姓男子花錢想買盜版的最新院線電影來看，在網路找了一名女賣家並付人民幣 100 元（約新台幣 465 元），不料卻收到 28 部女賣家自拍的淫亂影片，讓梁男覺得受騙，氣得報警處理。

根據《南京零距離》報導，梁男平時工作忙碌，沒時間到電影院看電影。今( 2018 )年 5 月 13 日，梁男透過微信聯絡賣盜版片的女賣家，並從女賣家給的清單中選了 28 部電影，價格為人民幣 100 元。

付完錢沒多久梁男就收到女賣家傳來的 28 部影片，打開一看卻發現收到的根本不是什麼熱門電影，而是一連串女賣家自拍的淫亂影片。梁男不甘受騙，立刻到派出所報案，警方也在 3 天後循線逮捕到 27 歲的謝姓女賣家，並在她的手機內找到大量自拍影片。


▲梁男不甘被騙 100 元人民幣，決定報警處理。（圖／翻攝自《南京零距離》微博）

謝女到案後供稱，自己過去曾賣淫，被抓後不敢再賣，轉行在網路賣淫穢自拍影片，並以推銷熱門電影為幌子，等到有人下單就發送自己自拍的影片。多數人因為金額不大，加上不好意思說出口，所以都沒人報案。

警方表示，經調查後發現謝女以 20 元 5 部， 30 元 10 部， 50 元 20 部，以及 100 元 28 部等價格賣給受騙上當的人，此行為已涉嫌傳播淫穢物品牟利罪，因此遭警方刑事拘留。


▲謝女因觸犯傳播淫穢物品牟利罪遭警方拘留。（圖／翻攝自《南京零距離》微博）

關鍵字自拍盜版電影大陸傳播淫穢物品牟利罪
遞面紙給哭泣正妹　結局竟神展開

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