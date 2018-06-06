亞股漲多跌少 美中貿易會談傳進展激勵

（中央社香港6日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少，主要因市場投資人觀望即將舉行的七大工業國集團（G7）高峰會。此外，媒體報導美中貿易會談有所進展，也對亞股帶來一些支撐。

市場對全球最大經濟體美國經濟的樂觀心理，有助緩和投資人對地緣政治疑慮，亞股近日來區域內的漲勢延續。

美國以科技股為主的那斯達克指數再創新高，但目前市場焦點放在即將在加拿大魁北克召開的G7峰會，在美國總統川普對加拿大、墨西哥和歐洲聯盟加徵鋼鋁關稅下，貿易將成為峰會的主要議題。

華府盟友譴責美國這項舉動，墨西哥昨天宣布對美國豬肉、波本威士忌等產品課徵關稅。墨西哥正在和加拿大及美國重新磋商行之有年的北美自由貿易協定（NAFTA）。