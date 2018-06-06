開箱文／24K金巨獅坐鎮　澳門最新奢華酒店入住體驗

▲高達 11 公尺的金獅像使用約 3.2 萬張 24K 金箔裝飾。（圖／記者陳致宇攝）

澳門頂級酒店不只比奢華，大廳隨處擺放的藝術品，說起來頭，各個令人咋舌。今( 2018 )年初剛開幕的美獅美高梅 MGM Cotai 就是如此令人驚艷，酒店內收藏台灣知名畫家作品、清代宮廷專用的御製地毯等，總數超過 300 件。房間則是主打溫馨舒適風格，部分客房還可以直接欣賞夜間水舞秀。



▲夜晚的金獅相當閃耀，是酒店著名的標誌。（圖／記者陳致宇攝）



▲1 樓大廳的視博廣場設置 25 面世界最大 LED 螢幕，隨著時間不停變化山水、海洋、宇宙等美景。（圖／記者陳致宇攝）



▲晚上的螢幕播放宇宙星雲相當夢幻。（圖／記者陳致宇攝）



▲自然之藝種植多種當地特有種植物，甚至有些已瀕臨絕種。（圖／記者陳致宇攝）



▲酒店內的巨型劇院則將於第三季完工，屆時將會是全球最大的動感劇院。（圖／記者陳致宇攝）

抵達酒店，馬上就被高達 11 公尺的金獅像吸引目光，使用約 3.2 萬張 24K 金箔裝飾，無論是白天或夜晚都十分閃耀。 1 樓大廳的視博廣場設置 25 面世界最大 LED 螢幕，隨著時間不停變化山水、海洋、宇宙等美景，旁邊的自然之藝則種植多種當地特有種植物，甚至有些已瀕臨絕種。



▲酒店每日提供 4 場免費藝術品導覽，遊客可事先向櫃檯預約。（圖／記者陳致宇攝）



▲大廳天花板流線型帷幕，就像魚群順著水流游動一般。（圖／記者陳致宇攝）



▲櫃檯後方的畫作「光之曜動」出自於台灣藝術家蕭勤的作品。（圖／記者陳致宇攝）



▲帶有濃濃台味的裝置藝術「廣西遊記」，是另位台灣藝術家洪易的創作。（圖／記者陳致宇攝）



▲酒店收藏 28 張清代宮廷專用的御製地毯，刻意不設置玻璃帷幕，讓遊客可以近距離欣賞中國工藝之美。（圖／記者陳致宇攝）

在大廳隨處逛逛，櫃檯後方的畫作「光之曜動」出自於台灣藝術家蕭勤的作品，另一頭帶有濃濃台味的裝置藝術「廣西遊記」，則是另位台灣藝術家洪易的創作，酒店還收藏 28 張清代宮廷專用的御製地毯，並刻意不設置玻璃帷幕阻擋，讓遊客可以近距離欣賞中國工藝之美，每日還提供 4 場免費藝術品導覽，遊客可事先向櫃檯預約。



▲連鎖咖啡品牌星巴克於酒店開設澳門首家典藏門市。（圖／記者陳致宇攝）



▲曾獲得亞洲最佳甜點師殊榮的 Janice Wong 在此開設專門店。（圖／記者陳致宇攝）



▲遊客可以免費申辦會員卡，於酒店內消費可享折扣。（圖／記者陳致宇攝）



▲健身房無論是有氧、重量訓練設備一應俱全，一旁還有專業教練提供指導。（圖／記者陳致宇攝）



▲飯店游泳池位在 2 樓，乍看之下有種東南亞的度假感。（圖／記者陳致宇攝）

酒店引進的餐飲及購物品牌也大有來頭，曾獲得亞洲最佳甜點師殊榮的 Janice Wong 就在此開設專門店，台籍珠寶設計師胡茵菲 Anna Hu 也有設點，就連連鎖咖啡品牌星巴克也在這裡開設澳門首家典藏門市。



▲酒店房間總數高達 1,390 間，共有 6 種房型可以選擇。（圖／記者陳致宇攝）



▲每間房間的浴室都有兩個洗手台。（圖／記者陳致宇攝）



▲房間內所有的燈光、空調都使用智慧型手機控制。（圖／記者陳致宇攝）



▲手機支架能充當個人手機的無線充電板。（圖／記者陳致宇攝）



▲房間內的冰箱飲料通通免費提供。（圖／記者陳致宇攝）



▲澳門生產的啤酒是酒店訂製的特別款，喝起來味道相當順口。（圖／記者陳致宇攝）



▲景觀客房外可欣賞對面永利皇宮的水舞表演。（圖／記者陳致宇攝）



▲早餐除了西式餐點外，還有港式麵食及粥品可以選擇。（圖／記者陳致宇攝）

酒店房間總數高達 1,390 間，共有 6 種房型可以選擇，景觀客房外還可欣賞對面永利皇宮的水舞表演，以及澳門機場的飛機起降。房間內所有的燈光、空調都使用智慧型手機控制，手機支架也能充當個人手機的無線充電板。與其他酒店不同的是，房間內的冰箱飲料通通是免費提供，其中一款澳門生產的啤酒更是酒店訂製的特別款，喝起來味道相當順口。