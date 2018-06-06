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黃燕來台短暫安置 林昶佐籲制定難民法

中央社2018/06/06 13:02
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北6日電）時代力量立委林昶佐今天表示，中國維權人士黃燕來台短暫安置，彰顯台灣自由民主與人道精神。他也呼籲台灣應推進「難民法」的制定，提供受迫害的人們更健全的庇護。

黃燕5月29日持聯合國難民署核發的國際難民證，自印尼搭機抵達桃園國際機場，由台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏代向移民署提出入境申請。政府基於人道考量，專案許可黃燕入境，停留時間3個月。

林昶佐今天在臉書發文指出，黃燕在中國多次入獄甚至罹癌、慘遭毆打流產，中國都拒絕提供適當醫療；後來輾轉流亡東南亞，過著顛沛流離的生活，如今終於獲得暫時的政治庇護，她流著淚感謝台灣。

林昶佐表示，「公民與政治權利國際公約」在台灣已於2009年國內法化。根據公約規定，政府不得在當事人面對嚴重人權侵犯的實質風險時，將個案遣送至另一國家。因此，外交部、行政院大陸委員會和內政部移民署協助黃燕得以居留台灣3個月，這符合前述的規定，也彰顯了台灣自由民主與人道精神。

談到黃燕來台短暫安置，林昶佐也提及，他在2016年進入立法院後便關注「難民法」的制定，也與民主進步黨立委蕭美琴合作推出版本，並參與「台灣關懷中國人權聯盟」的討論。然而，至今2年多，「難民法」的制定依舊卡關中。

林昶佐表示，不能總是遭遇個案才來審視該如何處理，台灣仍應推進「難民法」的制定，才能將相關事務的作業程序、收容機制訂出相關規範，也提供這些受迫害的人們更健全的庇護。（編輯：許雅靜）1070606

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