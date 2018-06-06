黃燕來台短暫安置 林昶佐籲制定難民法

（中央社記者范正祥台北6日電）時代力量立委林昶佐今天表示，中國維權人士黃燕來台短暫安置，彰顯台灣自由民主與人道精神。他也呼籲台灣應推進「難民法」的制定，提供受迫害的人們更健全的庇護。

黃燕5月29日持聯合國難民署核發的國際難民證，自印尼搭機抵達桃園國際機場，由台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏代向移民署提出入境申請。政府基於人道考量，專案許可黃燕入境，停留時間3個月。

林昶佐今天在臉書發文指出，黃燕在中國多次入獄甚至罹癌、慘遭毆打流產，中國都拒絕提供適當醫療；後來輾轉流亡東南亞，過著顛沛流離的生活，如今終於獲得暫時的政治庇護，她流著淚感謝台灣。