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中央社

富士康轉型　員工有信心

中央社2018/06/06 13:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張謙深圳6日電）台資富士康集團在中國大陸發展已踏入30年，富士康一些員工既對薪酬和工作環境表示滿意，也對公司的轉型發展有期待。

就新發展而言，富士康把旗下高級科技業務包括雲服務、人工智能、大數據和8K面板等整合一起，預定於8日在上海上市，被譽為一家龐大的「獨角獸」。

儘管富士康工業互聯網股份有限公司董事長陳永正今天在慶祝集團成立30週年活動上說，公司是有了新發展，而非轉型，但富士康的一些員工卻認為，這就是轉型。

在活動上，一位不願具名、來自貴州的8K面板銷售員接受中央社記者訪問時說，他進入公司當銷售員只有一年多，但感覺很好，工作愉快，滿意薪酬。

他說，自已40歲，進入富士康之前是在一般家電公司當銷售員，但在富士康銷售的是高級科技產品，也是富士康自己的品牌，他喜歡這份工作，也很珍惜。

對於富士康整合人工智能和8K面板等高端產品上市，這位員工形容為富士康的「蝶變」，從代工走向自己創新品牌發展。

他認同這個方向，且對發展前景有信心。

另一位在公司已工作18年的中高層資深員工說，他的工作很愉快，不然也不會做了18年而不離開。

他說，很滿意公司的原因之一是老闆有遠見，二是團隊執行力度很好，三是當前公司正在轉型。

他說，公司轉型是一次機遇。外界覺得富士康只是代工的想法也是一種誤解，因為在30年的發展過程中，富士康有自己的製造和研發，並非單純的代工廠。

這位怕被曝光名字的員工相當肯定公司的轉型方向，且充滿信心和期待，希望公司未來可以脫胎換骨。

相對於上述的資深員工，工作只有4年、來自廣西且有點害羞的小夥子說，這已是他大學畢業後第2次在台資企業工作。

他對台資企業的工作環境和福利是滿意的。

他現時在富士康是系統工程師，負責失效分析，部門頗大。他認為，公司正在轉型，投入了很大的人力和精力，而他對公司的轉型有信心。

這位年輕人說，如果富士康還停留在原來的模式，那就趕不上時代，公司必須朝人工智慧和大數據等方向發展。

他同樣對當前的薪酬福利感到滿意，且認為公司對員工不錯，過去媒體報導公司的一些負面形像，似乎與整體情況不太相符。（編輯：繆宗翰）1070606

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