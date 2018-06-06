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中央社

不只發電 萬大發電廠也有環境教育課程

中央社2018/06/06 13:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）台電萬大水力發電廠座落溪流與山林間，結合原住民部落文化，造就融合自然與人文的生態環境，民眾入廠可欣賞森林美景、認識水力發電、欣賞宿舍建築特色、了解動物棲地生態。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，萬大發電廠近年用心投入經營環境教育，民國106年5月獲環境教育設施場所認證，場所占地1.8公頃，位於溪流與山林間，具森林及溪流生態等豐富生物多樣性，且電廠附近有許多原住民部落，造就兼具自然與人文環境。

萬大發電廠位於南投縣仁愛鄉山區，臨近知名賞楓景點奧萬大國家森林遊樂區，是一座水力發電廠，近年轉型生態電廠開放遊客登記進入，古色古香的日式房舍配合山林美景，吸引許多民眾造訪，尤其春天廠內櫻花盛開，更是內行人賞櫻祕境。

萬大發電廠在經營過程中，進一步結合當地志工與居民，發展環境教育特色課程，並以台電公司角色，推動全民能源教育願景，逐步實踐環境教育理想。

環保局表示，環境教育參與者在此可探索四季林相、了解動物棲地生態、認識受保育的台灣特有種、學習水力發電能源運作、欣賞宿舍建築特色，是台灣眾多環境教育場域中，難得可同時認識環境資源與綠色能源的設施場所。

環保局表示，萬大發電廠代表南投縣，參加行政院環境保護署辦理的國家環境教育獎，從地方到中央通過重重評選，在機關組獲優等獎，榮耀除歸功民眾對環境教育支持，更感謝萬大發電廠近年推動環境教育的付出，希望更多單位或個人加入環境教育領域。（編輯：陳清芳）1070606

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