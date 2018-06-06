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中央社

敬鵬殉職調查 消防署：6月邀消促會討論

中央社2018/06/06 13:12
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北6日電）桃園敬鵬工廠大火造成6名消防員殉職，消防員工作權益促進會3日上街頭訴求參與修法和組工會。消防署長陳文龍今天表示，最快6月將邀消促會參加敬鵬救災殉職原因調查會議。

消促會及多個勞團團體3日針對消防員及外籍移工權益上街頭遊行，要求修消防法要納基層意見和開放組工會，以及開放基層消防員和消促會參與殉職傷亡原因調查，同時還提出相關勞檢和環保問題；勞動部回應說，已積極與相關機關合作、維護所有勞動者勞動權益及職場勞動安全。

陳文龍上午出席消防署「災害防救深耕第2期計畫」成果展示暨經驗交流研討會，會中接受媒體聯訪時表示，消防法修正案已發函給各地方政府進行意見討論，針對救災現場部分，規定對於危險場所必需提供相關資訊，消防法修正案已出來且發函給地方政府表示意見。

針對消促會要求參與調查敬鵬消防員殉職原因部分，陳文龍說，由於敬鵬火災涉及刑事調查，目前正由檢調處理；消防署則是負責專案行政調查部分，正搜集資料中，主要是針對未來救災過程有何處可再強化，後續將邀請消促會一同參與、溝通，預計最快6月開會。

出席同場活動的內政部長葉俊榮也表示，敬鵬大火後，內政部已結合各部會進行相關檢討工作，除對高風險地區加強進行檢查外，也持續努力推動促進基層消防同仁權益及共同參與。

葉俊榮說，未來整體災害防救工作內容和計畫擬定，將致力結合所有公部門、社區和相關單位，讓消防人員得到更多支撐，包括這次的災害防救深耕計畫，就是結合各地方縣市政府和大專院校協助，改善、提升及強化消防員的工作環境和權益。

內政部為提升全國防救災效能，從基層扎根災害防救工作，自民國98年起陸續推動「災害防救深耕5年中程計畫」及「災害防救深耕第2期計畫」，透過引進學術團隊在防救災工作上的專業，引領直轄市、縣及鄉鎮逐步建構提升整體防救災作業能力。（編輯：梁君棣）1070606

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